Точнее, даже не с амуницией — повредил руку Батлэнд в моменте с Марсиалем, неудачно приземлившись за запястье. Замена готовится.
А вот это было опасно! Марсиаль вырвался из-под опеки, сумел обыграть вратаря, но мяч просто не пошел в ворота.
Отбивается «Пэлас» от весьма перспективной атаки соперника, но вот развить контратаку не получается — защита «Юнайтед» встречает рядом с центром.
Пока что в основном на половине поля «Пэлас» проходит игра. Миливоевич руками прихватывал Фернандеша, чтобы атаку остановить.
«Юнайтед» вводит мяч в игре, держат мяч футболисты у себя, начиная атаку от своих ворот. И тут же первый удар — Марсиаль издали бьет по воротам, выше.
Составы команд на матч выглядят так:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Маласиа, Далот, Фернандеш, Фред, Санчо, Мактоминей, Марсьяль, Рэшфорд.
«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Клайн, Уорд, Андерсен, Митчелл, Миливоевич, Рак-Сакьи, Филлипс, Айю, Матета, Эбиовеи.