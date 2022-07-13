В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов чемпион Венгрии «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова принимает лучшую команду Казахстана «Тобол». Первая встреча закончилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
13 июля 21:00
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:0
Тобол К
Костанай, Казахстан
Стадион «Гроупама Арена», Будапешт
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
20:50
Встреча начнется в 21.00 мск.
20:45
В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, принимает казахстанский «Тобол» из Костаная. Первый матч закончился нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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