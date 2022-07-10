Локомотив М

Изидор выскочил на чистый выход один на один против Шунина — голкипер «Динамо» потащил! Правда, потом раздался свисток об офсайде.
Очень содержательный первый тайм, в котором гол новичка «Локо» Лукаса Фассона после стандарта создал перевес «железнодорожников». Но моментов было немало явных. Ждем, что будет дальше.
Макаров подал после дриблинга от правой бровки в центр в штрафную на линию вратарской, откуда пробил головой набежавший Фомин — перекладина спасла «Локо»!
А теперь Изидор под углом слева выскочил к воротам Шунина после классной передачи Миранчука. Паршивлюк не успел, но Изидор не попал обводящим ударом в дальний угол. Метров шесть было до ворот...
Макаров блестящим пасом вывел Смолова один на один — Худяков в блестящем прыжке вытащил удар! И, надо отметить, успел голкипер сократить угол обстрела!
Кутицкий попал Изидору по ноге в попытке сыграть на опережении. Не сразу, но поднялся форвард. Штрафной будет. Метров 35 до ворот.
Моро издалека забросил мяч на правый край штрафной, и там Паршивлюк даже добрался и сделал скидку в центр головой. Там были только соперники.
Первую в матче желтую карточку за фол в центре поля получил Тин Едвай. Локтем попал Смолову в лицо в верховой борьбе.
Смолов принял в штрафной соперников неудачно отбитый Тикнизяном прострел. Подбросил мяч вверх Федор и пытался ударить «ножницами», но упал в контакте с соперником. Фола не было.
Худяков сыграл на выходе за пределами штрафной, из-за чего динамовская передача не вышла опасной.
Смолов со своей половины поля убежать вместе с Макаровым против одного защитника, но арбитр все-таки зафиксировал фол на Живоглядове.
Хорошо динамовцы низом вышли из обороны, но позиционная атака застряла в оборонительных порядках «Локо».
Мяч больше держится у футболистов «Локомотива», которые контролируют игру, ведут в счете и больше создают.
Изидор упал в штрафной в борьбе с защитником после передачи Баринова. Намекал на отмашку и пенальти, но игра продолжается.
Классный момент создали «железнодорожники». Антон Миранчук изящно разрезал пасом оборону «Динамо», но Изидор зажевал мяч ударом из убойного положения из штрафной справа!
«Динамо» побежало отвечать на пропущенный мяч, и Грулев плотно приложился издали — Худяков на месте.
ГООООЛЛЛЛ!!!! «Локомотив» открыл счет после подачи углового. Фассон был первым на отскоке и вогнал мяч метров с трех. У Шунина не было шансов. 1:0.
Ошибка защитников «Динамо» привела к тому, что Изидор перехватил мяч, добрался до угла вратарской, но там его установили бело-голубые.
Красивая перепасовка у ворот «Локо» закончилась ударом с лета в исполнении Макарова. Рядом со штангой прошел мяч.
А вот и первый момент у ворот «Динамо». Изидор пробил из штрафной, но Шунин мяч в руки забрал. Во вратаря полетел снаряд.
Макаров отдал передачу в штрафную на Гагнидзе, тот пробил по воротам, но Худяков спокойно забрал мяч в руки.
Составы команд:
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Карпукас, Баринов, Миранчук, Керк, Камано, Изидор.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Гагнидзе, Фомин, Грулёв, Макаров, Смолов.