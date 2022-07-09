«Спартак» бросается в атаку — Промес, Рыбус пытаются что-то создать, но очень плотно обороняется «Зенит», что приводит к контратаке. Правда, быстро красно-белые возвращаются в оборону.
Очень активная борьба в исполнении обеих команд. Пытается «Спартак» в контроль и переходы на чужую половину поля.
Завязывается борьба в центре поля, а следом «Зенит» прорывается к чужим воротам — Селихов играет на выходе весьма уверенно и отбивает мяч кулаками.
Без пауз идет игра. Вендел прорвался по флангу, попытался пробить по воротам, но в итоге от Сергеева мяч ушел за пределы поля. От ворот.
А вот первый угловой зарабатывает «Спартак», и это приводит почти к опасному моменту. Джикия остается практически в одиночестве, но вот удар не удался.
Пока достаточно проблематично «Спартаку» перейти на чужую половину поля, высоко встречают соперников петербуржцы.
Первый удар по воротам издали от капитана петербуржцев — Дугласа Сантоса. Не попал он в створ, «Спартак» начинает с защиты.
Перед стартом игры гимн России исполнил солист Мариинского театра Василий Герелло. Все готово!
А вот так выглядят стартовые составы команд:
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком. Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Родриго, Ерохин, З.Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра. «Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев. Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Шитов, Николсон.