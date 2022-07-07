'9

Кирилл Заика заработал первый угловой для «Сочи». После подачи углового мяч вылетел из штрафной, но Ангбан пробил с подбора. Очень плотно и точно, но попал в оказавшегося в офсайде Сарвели. А не встреться сочинский форвард на пути мяча, мог случиться и гол.