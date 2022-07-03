Кассьерра запрессинговал голкипера «Црвены Звезды», но Борян не ошибся и сохранил мяч для своей команды.
Вендел подобрал мяч после розыгрыша углового у своих ворот, но убежать вперед не смог — сразу три защитника белградской команды смогли взять в коробочку оппонента.
ГОООООООООООООООООЛ! Катаи сокращает отставание своей команды в счете благодаря классному удару с лета в дальний угол! Отдал ему голевую проникающую передачу Мирко Иванич! 2:1!
Забрали под свой контроль петербуржцы мяч, стараясь найти слабые места в оборонительных построениях сербов.
ГООООООООООООЛ! Маттео Кассьерра открывает счет забитым голом за свою новую команду, завершая великолепную контратаку своей команды! А ассистировал ему Вендел! 2:0!
Адамов сейчас оказался на острие разящей контратаки в исполнении «Зенита», но покатил мяч чуть левее! Обидный момент!
Половина второго тайма позади. Гораздо интереснее сейчас смотрятся номинальные хозяева поля, они атакуют быстрее и гораздо опаснее.
Тройная замена у «Зенита»: Дуглас Сантос, Чистяков и Сутормин уступили место Ловрену, Адамову и Круговому.
Двойная замена у «Црвены Звезды»: Пиччини и Букари уступили место на поле Иваничу и Родичу соответственно.
Дуглас Сантос ситуативно оказался на позиции центрального нападающего и выбил мяч после прострела с левого края.
Кангва попал ногой по руке Кузяеву, Далер обращается к главному арбитру сегодняшней игры Павлу Кукуяну с просьбой наградить оппонента желтой карточкой, однако арбитр непреклонен.
ГОООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой забивает мяч после выигранного подбора! Подхватил он мяч, который отбил Борян после удара Клаудиньо, сделал два обманных движения и с правой ноги закрутил мяч в дальний угол! 1:0!
Клаудиньо отыгрался в стенку с Мостовым и пробил с ходу без запаха практически — Борян поймал мяч в руки.
Три замены у «Зенита» состоялись в перерыве: вместо Одоевского, Бакаева и Малкома вышли Кержаков, Кузяев и Вендел.
Теряют мяч футболисты «Црвены Звезды» в центре поля — подхвативший его Клаудиньо попробовал поразить ворота соперников метров с 50-ти, однако не попал в створ.
Ничего не добавляет к основному времени первого тайма главный арбитр встречи, отправляя команды в раздевалку. 0:0 — перерыв!
Рубит Зелимхан в подкате Кангву сейчас. Нужно срочно прийти в себя россиянину, не то есть риск оставить свою команду в меньшинстве.
Пиччини прострелил на Ибраима Мустафу с правого фланга, однако ганскому форварду не удалось попасть в створ ворот!
Успокоилась игра на экваторе первого тайма, чуть чаще мяч держат сербы, однако с точки зрения качества атак преимущество все же у «Зенита».
Мостовой очень активен на своем фланге, ищет шансы для ударов, но пока получается не слишком точно у него.
Кангва треснул Клаудиньо по левой ноге. Довольно грубо играют футболисты обеих команд, несмотря на товарищеский статус встречи.
Первый угловой в исполнении белградской команды получился не очень удачным, Клаудиньо выбил мяч из пределов штрафной площади.
«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Деян Ловрен, Илья Скроботов, Арсен Адамов, Данил Круговой, Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев, Кирилл Кравцов, Александр Сандрачук, Дмитрий Сергеев, Матео Кассьерра.