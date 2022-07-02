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Спорт

Главный матч лета: «Спартак» на легендарной базе в Тарасовке переиграл «Енисей»

Футбол. Контрольный матч. «Спартак» разгромил «Енисей».

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Московский «Спартак» играл с красноярский «Енисеем» в рамках подготовки к матчу за Суперкубок России против петербургского «Зенита». Красно-белые победили со счетом 3:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Окончен
02 июля 17:00
Спартак М
Москва, Россия
31' Промес
56' Соболев
74' Хлусевич
3 : 0
Енисей
Красноярск, Россия
Стадион «Тарасовка», Черкизово
Главный судья:
1-й тайм

31' Промес

39' Чернов

2-й тайм

51' Соболев 56' Соболев

74' Хлусевич

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'90

Прозвучал финальный свисток «Спартак» победил со счетом 3:0. На этом «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию матча. Всего доброго.

'89

Классен прервал опасную передачу в штрафную.

'88

Максименко забрал мяч в руки после удара из-за штрафной.

'87

Жигулева завалили в центре поля.

'84

Хлусевич получил мяч в офсайде.

'81

Маркитесов, Маслов и Литвинов заменили Чернова, Умярова и Соболева.

'81

Пруцев прострелил на Промеса, который был один перед воротами. Нидерландец в касание пробил, но голкипер красноярцев спас команду.

'75

Игра успокоилась, стало больше фолов, но «Спартак» смог забить два мяча во втором тайме.

'71

Литвинов заменил Соболева.

'70

ГОООООЛЛЛ!!!! Промес отдал точную передачу на Хлусевича, а тот одним касанием перевел мяч в ворота. 3:0.

'68

Две минуты потратили команды на водопой. Уже продолжилась игра.

'66

Опять игра успокоилась. Не так много моментов.

'61

Песиков не смог мяч принять в штрафной.

58

Классен и Жигулев вышли на поле, заменив Рыбуса и Соболева.

'57

Промес навесил в штрафную, защитники вынесли снаряд.

'55

ГООООЛЛЛЛЛ!! Зиньковский вывел Соболева один на один, форвард «Спартака» послал мяч в сетку, переиграв вратаря. 2:0

'53

Выскочил Промес один на один, пробил в угол, но Самок потащил.

'50

Соболев упал в штрафной. Арбитр показал ему желтую карточку за симуляцию.

'50

Самок, Самойлов, Песиков и Савицкий вышли в составе «Енисея».

'49

В центре поля пока проходит игра во втором тайме.

'47

Селихов, Игнатов, Рассказов ушли с поля, Максименко. Хлусевич, Зиньковский теперь играют.

'47

Произошел ряд замен. Будем разбираться с ними по ходу матча.

'46

Начался второй тайм.

'45

Бабаев с линии штрафной пробил, Селихов потащил. И сразу прозвучал свисток на перерыв. Давайте отдохнем.

'44

Промес отдал передачу в штрафную, но там не было его партнеров.

'42

Досталось Соболеву по ногам в центре поля.

'39

Жестко Чернов пошел в подкат. Арбитр «наградил» игрока красно-белых желтой карточкой. Еще и Рассказова Чернов задел.

'38

Успокоилась игра. «Спартак» в центре поля держит мяч.

'33

Соболев получил мяч в центре штрафной, но игрок «Спартака» оказался в офсайде.

'31

ГОООООЛЛЛ!!!!! Рыбус прострелил с левого фланга в центр штрафной, где дежурил Квинси Промес. Нидерландец подставил ногу и переправил мяч точно под перекладину. 1:0.

'29

Упал Соболев в штрафной. Молчит судейский свисток.

'27

«Спартак» решил разыграть угловой, но к опасности это не привело.

'23

Антипин прервал прострел вдоль ворот в исполнении Соболева.

'21

За счет высокого прессинга «Енисей» пытается отодвинуть игру от своих ворот. Будут ли моменты?!

'19

Соболев вывел Промеса один на один с Антипиным, голкипер «Енисея» вышел из ворот и не дал себя переиграть.

'16

Практически не выпускает «Спартак» красноярцев со своей половины поля. «Енисей» пока не угрожал воротам красно-белых.

'13

Кичин чуть не срезал мяч в свои ворота, но его подстраховал голкипер.

'11

Рыбус попытался прострелить в штрафную, но его передача была перехвачена.

'9

Игнатов развернулся в штрафной, отдал передачу на Промеса, но передача была прервана.

'7

Зобнин пробил из-за штрафной низом в угол, Антипин забрал мяч в руки.

'6

Рассказов скинул на Соболева, который на подступах к вратарской попытался развернуться к воротам, но защитники не дали ему пробить.

'4

Окладников мог убежать один на один, но он оказался в офсайде.

'2

Промес забросил в штрафную на Денисова, момент закончился угловым, который не привел к опасному моменту.

'1

Матч начался!

16:48

Состав «Енисея»:

close
100%
16:46

Состав «Спартака»:

close
100%
16:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию товарищеского матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем».

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