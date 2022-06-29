Перерывй

Прямо совсем легко для красно-белых сложился первый тайм этого домашнего товарищеского матча. «Балтика» быстро пропустила два, ничего не показала в атаке, а потом пропустила еще и третий. Посмотрим, что будет во второй половине. Наверняка мы увидим много замен.