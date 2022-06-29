Крупно «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве в Кубке PARI Премьер. И хотя два из трех голов были забиты с пенальти, победа выглядит убедительной по игре и закономерной по счету. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Передача на Ерохина в штрафную между двух. Александр был в убойной позиции, но не сумел перебросить бросившегося ему наперерез Торопа!
После подачи углового мяч прилетел к забытому всеми Кравцову. Тот подработал и пробил, но Дивеев успел накрыть! А после подачи углового мяч снова прилетел в руки Торопу.
Мостовой снова упал в штрафной ЦСКА, но на этот раз чисто выбил мяч Большаков. Угловой, а не пенальти.
Мостовой оторвался от соперника по левому краю и сделал пас в штрафную на набегавшего туда Ерохина, но Тороп снова вышел и забрал, сыграв на опережении.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 0:3! Мостовой покатил мяч в правый от себя угол, когда Тороп полетел в левый.
Еще один пенальти в ворота ЦСКА. Заур Тарба сбил Ерохина после передачи Кругового. Тут тоже все очевидно. И даже без VAR.
Илья Скроботов, Дмитрий Сергеев и Александр Сандрачук вышли у «Зенита» вместо Клаудиньо, Малкома и Алексея Сутормина.
А еще у армейцев вышли Заур Тарба, Вадим Конюхов, Адольфо Гайч и Владислав Яковлев. Только Игорь Дивеев остался из начинавших матч.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Алексей Сутормин — 0:2! Уже с капитанской повязкой после ухода Кузяева оформляет дубль Сутормин. Пробил в правый от себя угол под самую штангу. Угадал Тороп, но вытащить было невозможно.
У «Зенита» пара замен: Зелимхана Бакаева поменял Андрей Мостовой, а Далера Кузяева сменил на поле Александр Ерохин.
Рикошет после удара Кругового привел у корнеру гостей. Тороп не слишком уверенно, но снял подачу кулаком.
Долго устанавливали стенку, за которой лег Бакаев. Пробил Большаков, который сумел обвести стенку и направить мяч почти в девятку — Одоевский отбил кулаками в красивом прыжке.
Армейцы перехватили мяч на чужой половине поля, Заболотный протащил мяч к штрафной и отдал направо Багринцеву, но раздался свисток — Нуралы Алип сфолил на форварде на желтую карточку. Очень опасная точка.
«Зенит» продолжает давить позиционно. Территория, как и в начале первого тайма, полностью под контролем питерцев.
Опасная атака «Зенита». Клаудиньо в штрафной нашел Бакаева, тот обыграл, хоть и не совсем чисто, защитника, но бить мог только с правой. Замешкался и откинул назад Малкому, который с 17-ти метров попробовал перекинуть Торопа «парашютом», но перебросил и ворота.
Ермаков сбил Сутормина в правом полуфланге атаки «Зенита». Точка, с которой можно как подать, так и ударить. Малком и Клаудиньо у мяча.
У «Зенита» после перерыва на поле появились Данил Круговой и Арсен Адамов. Заменили они Дугласа Сантоса и Дмитрия Чистякова. Капитанская повязка, которую нес на плече бразилец, перешла к Далеру Кузяеву. А еще Вендел вышел вместо Вильмара Барриоса.
Замены произошли в перерыве. У ЦСКА четыре перестановки: Кирилл Большаков, Никита Ермаков и Эдуард Багринцев появились на поле после перерыва. Поле покинули Дмитрий Каптилович, Иван Обляков и Хорхе Карраскаль. Еще Владислав Тороп поменял Игоря Акинфеева.
С довольно большим территориальным перевесом «Зенита» прошел первый тайм, но и у ЦСКА был хороший отрезочек, венцом которого стал момент Карраскаля. Однако в итоге питерцы смогли открыть счет. Надо отметить трио Бакаев — Клаудиньо — Малком, которое делает всю игру сегодня. Ждем второй тайм.
Бакаев получил пас на ход в контратаке «Зенита». На правом углу штрафной один в один обыграл защитника в центр, но не успел пробить. Пришлось обыгрывать второго, но уже не только в центр, а еще и назад. Дальше Зелимхан скинул под удар набегавшему Сергееву, который пробил мимо дальней девятки из-под защитника. И тут же раздался свисток на перерыв.
Розыгрыш углового привел к повторному корнеру, а подача с него от Клаудиньо прилетела в руки Акинфееву.
Малком подал в штрафную на набегавшего в быстрой атаке на ближнюю штангу Сергеева, но а угловой выбил защитник.
«Зенит» продолжает давить. Правда, сейчас это давление привело к фолу прессинговавшего Гайича Бакаева в втааке.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Алексей Сутормин — 0:1! Очень красиво сыграли зенитовцы. Клаудиньо вошел в штрафную и дал мягкий пас Бакаеву. Тому было неудобно обрабатывать, но он сыграл очень технично. Потом был прострел, который в прыжке заблокировал Щенников. Мяч отскочил обратно к Зелимхану, и теперь он сделал зрячую передачу верхом в центр к линии штрафной, а набежавший Сутормин в касание дал влет в девятку! Акинфеев проводил мяч взглядом.
Классно разыграли армейцы в быстрой атаке. Обляков обыграл в центре и отдал к штрафной в левый полуфланг на Карраскаля, который подработал под правую в центр и пробил низом — рядом с ближним углом! Это был настоящий момент!
Малком классную разрезающую передачу между защитниками ЦСКА сделал в штрафную на ход Сергееву, но тот не смог подстроиться под мяч, и тот прикатился к Акинфееву.
Дуглас Сантос сыграл в стеночку с Клаудиньо и выполнил подачу в центр штрафной с левого фланга, а Сергеев пробил головой под перекладину. Но по центру — в руки Акинфееву.
ЦСКА провел потенциально опасную атаку. Эджуке мог даже пробить, но сделал закидушку на дальнюю сторону штрафной, однако Зайнутдинов там до мяча не добрался.
А теперь Бакаеву досталось в центре поля. Каптилович ему попал коленом в колено. Не сразу поднялся Зелимхан. Но все же игру продолжил.
Долгой получилась пауза, потому что VAR проверял эпизод на предмет одиннадцатиметрового — нет пенальти. Заболотный тоже играет.
ЦСКА перехватил мяч на чужой половине поля. Последовала подача Эджуке в штрафную. К мячу полетели Одоевский и Заболотный. Никто из них не сыграл. При этом форвард, которого подтолкнули в спину, врезался в локоть вратарю. И остался лежать. В итоге даже игру остановили. Но без фола.
И тут же «Зенит» ответил своей позиционной атакой. Вернее, позиционным владением. Какой-то атакующей акции так и не случилось.
Первую позиционную атаку провел ЦСКА, Бистрович подал в штрафную, но Дуглас Сантос выбил. Однако прямо на ногу тому же Бистровичу, который мощно зарядил издали — в сантиметрах над перекладиной!
Подача с угла поля привела к удару, но не сразу. В итоге Клаудиньо получил мяч на углу штрафной и в фирменном стиле пытался закрутить с правой в дальний угол, однако попал в блок.
Малком догнал и обработал на боковой линии мяч, пущенный на него закидушкой из глубины. Каптилович не позволил обыграть себя в лицевую, выбив на угловой.
Малком сделал подачу в штрафную на Бакаева, до Зелимхана мяч не дошел, в итоге на подборе на линии штрафной сыграл Клаудиньо. Бразилец развернулся на 360 градусов «марсельской рулеткой» и пробил из-под защитника низом в ближний угол. Мяч и так шел мимо створа, так еще и попал в ногу Сергееву.
«Зенит» много держит мяч под контролем. Армейцы стараются обозначать активность в обороне, но пока не слишком усердствуют.
Атака армейцев левым флангом. Карраскаль в касание делал прострельную передачу низом, но она не прошла.
Дуглас Сантос перед штрафной перевел направо, но последовал перехват. Однако контратаки не случилось — ее оперативно мелким фолом остановил Кузяев.
Малком подал в штрафную, Акинфеев вышел вперед и выбил кулаком, после чего в него врезался бежавший сбоку на мяч Бакаев. Впрочем, голкипер не пострадал совсем, а новичку «Зенита» потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя.
«Зенит» разыграл с центра поля и сразу же забрал мяч под контроль. Первая позиционная атака закончилась навесом с левого фланга, но там защитники справились.
«Зенит» успел одержать в этом турнире две победы, правда, и «Пари НН», и «Сочи» были обыграны по пенальти. Таким образом, у сине-бело-голубых четыре очка, у обыгранных ими соперников — по одному. ЦСКА вступает в борьбу сегодня.
«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Малком, Сергеев.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов, Бистрович, Карраскаль, Обляков, Эджуке, Заболотный.