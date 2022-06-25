25 июня 2022, 20:00 Спорт С Овечкиным в составе: футбольное «Динамо» играет против любительского «Амкала». LIVE Футбол. Товарищеский матч. «Динамо» (Москва) — «Амкал». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Александр Овечкин на матче «Динамо» — «Краснодар» РИА Новости

Московское «Динамо» в товарищеском матче играет против любительской команды «Амкал». Специально на эту встречу контракт с бело-голубыми подписал форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи Матч не начался 25 июня 20:00 Динамо М Москва, Россия 0:0 Амкал Москва, Россия Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: