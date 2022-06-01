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Спорт

Встреча лучших: Италия сражается с Аргентиной. LIVE

Финалиссима. Италия — Аргентина. ОНЛАЙН

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Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье

Global Look Press
В Финалиссиме встречаются сборная Италии, которая выиграла чемпионат Европы — 2020, и команда Аргентины, завоевавшая трофей Кубка Америки — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финалиссима. Финал
Матч не начался
01 июня 21:45
Италия
0:0
Аргентина
Стадион «Уэмбли», Лондон
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию Финалиссимы, в котором встречаются Италия, победившая на чемпионате Европы — 2020, и Аргентина, выигравшая Кубок Америки — 2021.

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