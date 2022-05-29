На переполненных «Лужниках» московские «Спартак» и «Динамо» сражаются в финале Кубка России за трофей, который нужен обеим командам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию сверхпринципиального противостояния.
Кубок России. Финал
Матч не начался
29 мая 17:00
Спартак М
Москва
0:0
Динамо М
Москва
Стадион «Лужники», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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16:45
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на празднике футбола: мы ведем онлайн-трансляцию финала Кубка России, в котором за трофей сражаются извечные соперники — московские «Спартак» и «Динамо»! Главный арбитр матча Кирилл Левников даст стартовый свисток в 17:00 мск.
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