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Спорт

«Золотое» дерби: «Спартак» и «Динамо» сражаются за Кубок России. LIVE

Футбол. Кубок России. Финал. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
На переполненных «Лужниках» московские «Спартак» и «Динамо» сражаются в финале Кубка России за трофей, который нужен обеим командам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию сверхпринципиального противостояния.
Кубок России. Финал
Матч не начался
29 мая 17:00
Спартак М
Москва
0:0
Динамо М
Москва
Стадион «Лужники», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на празднике футбола: мы ведем онлайн-трансляцию финала Кубка России, в котором за трофей сражаются извечные соперники — московские «Спартак» и «Динамо»! Главный арбитр матча Кирилл Левников даст стартовый свисток в 17:00 мск.

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