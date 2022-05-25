«Оренбург» принимает «Уфу» на своем поле в первом матче противостояния за право играть в Российской премьер-лиге. Ранее «Уфа» одержала победу над «Рубином» на последних минутах в рамках чемпионата России и отправила казанцев в ФНЛ, а сама добилась права участвовать в стыковых матчах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
Матч не начался
25 мая 17:30
Оренбург
Оренбург
0:0
Уфа
Уфа
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:10
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на первом матче в противостоянии «Уфы» и «Оренбурга» за право играть в Премьер-лиге.
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