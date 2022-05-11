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Спорт

Битва за финал Кубка России: «Спартак» принимает «Енисей». LIVE

Кубок России. Полуфинал. «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). ОНЛАЙН

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Игрок «Спартака» Александр Соболев

Игрок «Спартака» Александр Соболев

РИА Новости
В полуфинале Кубка России московский «Спартак» на своем поле принимает красноярский «Енисей». Победитель противостояния встретится в финале со столичным «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/2 финала
Матч не начался
11 мая 19:30
Спартак М
Москва
0:0
Енисей
Красноярск
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России, где встречаются московский «Спартак» и красноярский «Енисей.

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