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Спорт

Путь к финалу Кубка России: «Динамо» бьется с «Аланией». LIVE

Кубок России. Полуфинал. «Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ). ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В рамках полуфинала Кубка России московское «Динамо» принимает владикавказскую «Аланию», которая в четвертьфинале сенсационно выбила петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/2 финала
Матч не начался
10 мая 16:30
Динамо М
Москва
0:0
Алания
Владикавказ
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России, где встречаются московское «Динамо» и владикавказская «Алания».

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