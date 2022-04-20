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Сотворить сенсацию: «Алания» принимает «Зенит» в 1/4 финала Кубка России. LIVE

Кубок России. 1/4 финала. «Алания» обыграл «Зенит». ОНЛАЙН

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Игрок «Зенита» Артем Дзюба

Игрок «Зенита» Артем Дзюба

РИА Новости
В матче 1/4 финала Кубка России владикавказская «Алания» на своем поле принимает петербуржский «Зенит». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/4 финала
Матч не начался
20 апреля 17:00
Алания
Владикавказ
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «имени Султана Билимханова», Грозный
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между владикавказской «Аланией» и петербуржским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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