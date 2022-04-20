16:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между владикавказской «Аланией» и петербуржским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.