Казанский «Рубин» в гостях встречается с красноярским «Енисеем». Матч проходит в рамках 1/4 финала Кубка России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/4 финала
Матч не начался
20 апреля 14:30
Енисей
Красноярск
0:0
Рубин
Казань
Стадион «Центральный», Красноярск
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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14:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между красноярским «Енисеем» и казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
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