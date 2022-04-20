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Спорт

Спасти неудачный сезон: «Рубин» играет с «Енисеем» в 1/4 финала Кубка России. LIVE

Кубок России. 1/4 финала. «Енисей» — «Рубин». ОНЛАЙН

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий

РИА Новости
Казанский «Рубин» в гостях встречается с красноярским «Енисеем». Матч проходит в рамках 1/4 финала Кубка России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/4 финала
Матч не начался
20 апреля 14:30
Енисей
Красноярск
0:0
Рубин
Казань
Стадион «Центральный», Красноярск
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между красноярским «Енисеем» и казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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