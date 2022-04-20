14:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между красноярским «Енисеем» и казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.