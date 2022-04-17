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Борьба за финал Кубка Англии: «Челси» встречается с «Кристал Пэлас». LIVE

Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

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Сауль Ньигес в составе «Челси»

Сауль Ньигес в составе «Челси»

Reuters
В матче 1/2 финала Кубка Англии лондонский «Челси» играет с «Кристал Пэлас». Победитель этого поединка в решающем матче сыграет с «Ливерпулем». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок Англии. 1/2 финала
Матч не начался
17 апреля 18:30
Челси
Лондон
0:0
Кристал Пэлас
Лондон
Стадион «Уэмбли», Лондон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
18:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/2 финала Кубка Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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