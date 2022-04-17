В матче 1/2 финала Кубка Англии лондонский «Челси» играет с «Кристал Пэлас». Победитель этого поединка в решающем матче сыграет с «Ливерпулем». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок Англии. 1/2 финала
Матч не начался
17 апреля 18:30
Челси
Лондон
0:0
Кристал Пэлас
Лондон
Стадион «Уэмбли», Лондон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18:15
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/2 финала Кубка Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях