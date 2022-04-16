В полуфинале Кубка английской лиги встречаются национальные флагманы, недавно сражавшиеся в рамках АПЛ, где ведут битву за чемпионство. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы принимает «Ливерпуль» Юргена Клоппа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Англии. 1/2 финала
Матч не начался
16 апреля 17:30
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
Ливерпуль
Ливерпуль
Стадион «Уэмбли», Лондон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
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17:20
Матч начнется в 17.30 мск.
17:15
В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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