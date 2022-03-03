03 марта 2022, 19:00 Спорт «Рубин» вышел в 1/4 финала Кубка России: команда Слуцкого обыграла «Ротор» Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Рубин» на своем поле обыграл «Ротор» Андрей Черников

close 100% Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий РИА Новости

Казанский «Рубин» на своем поле обыграл волгоградский «Ротор» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. За казанцев дублем отметился Виталий Лисакович, оба раза забив с пенальти. Интересно, что счет в матче открыл «Ротор». Мяч в сетку отправил Роман Минаев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок России. 1/8 финала Окончен 03 марта 19:00 Рубин Казань 27' Кузнецов 73' Кузнецов 2 : 1 Ротор Волгоград 12' Минаев Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)