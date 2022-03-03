Локомотив М

Невероятный матч мы посмотрели! В нем были и красота, и удаление, и сразу три пенальти, и россыпь голов андердога, и главная сенсация этого розыгрыша Кубка России. «Енисей» провел великолепный матч! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Рыбчинский должен был забивать гол престижа, но не попал в дальний угол из великолепной позиции!
ГОООООООООООООООООООЛ! Михаил Комков — 0:4! Худяков угадал направление удара Комкова и отразил мяч, но тот отскочил обратно к форварду, который четко сыграл на добивании, в касание направив в другой угол.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЛОКО»! Мяч попал в руку Мампасси после прострела Окладникова! Спорить не с чем.
Никита Глушков классно дриблинговал перед штрафной «Локо». В итоге нарвался на фол. Опасный штрафной будет.
У «Локомотива» двойная замена напоследок: вместо Рифата Жемалетдинова вышел Дмитрий Рыбчинский, а Яна Кухту заменил Кирилл Зинович.
Еще замена у «Енисея»: вместо одного из героев встречи Андрея Ломакина на поле вышел Никита Глушков.
ГОООООООООООООООЛ! Андрей Окладников — 0:3! Назревало! Классная комбинация! Ломакин вошел с мячом в штрафную, выдержал паузу и, не найдя возможности для удара или подачи на другую сторону, отдал пяткой Зотову, который в касание сыграл в центр на Окладникова. Нападающий развернулся после приема мяча спиной к воротам и пробил под дальнюю штангу.
«Енисей» подал угловой, вернее, разыграл. Масловский получил передачу от Зотова и сделал пас низом в штрафную, но защитники «Локо» вынесли.
МОМЕНТ! Худяков успевает бросится к дальней штанге и потащить удар в касание от Ломакина в упор!
Еще момент. Кухту вывели на ударную позицию в штрафной. Чех поднимал мяч над вылетевшим навстречу Опариным, но тот отразил рукой!
МИХАИЛ ОПАРИН ТАЩИТ УДАР РИФАТА ЖЕМАЛЕТДИНОВА С ТОЧКИ! Угадал направление удара и спокойно отбил, а потом и поймал мяч.
Пока команды 10 на 10 играли, Изидор опять был в центре внимания, но последней передачей сфальшивил.
Ох! Травму колена получил только вышедший на поле Никита Еременко, когда обыгрывал Сергея Бабкина. Что-то стрельнуло в колене. Очевидно, травма связок. В лучшем случае, мениск. Будет замена. Уносят на носилках.
Не получается у «Локомотива» выйти со своей половины поля, хорошо давит играющий в большинстве клуб из ФНЛ.
«Локомотив» держит мяч, но футболисты «Енисея» не позволяют спокойно проводить перепасовки соперникам. По всему полю поддавливают.
В быстрой атаке «Локомотива» Ломакин пробил в касание в ближний угол после передачи Еременко — Худяков на месте.
Изидиор классно обыгрался в стенку с Марадишвили и выкатил от лицевой в штрафную на Кухту. Чех оказался в убойной позиции, но стал подрабатывать и упустил возможность ударить.
В три центральных защитников теперь играет «Локомотив». Одним из них будет Дмитрий Баринов во втором тайме. Пытается Лоськов перестроит игру, чтобы спасти матч.
Никита Раздорских вместо Егора Иванова, а Никита Еременко вместо Александра Канаплина — замены «Енисея».
Двойные замены в обеих командах: Сергей Бабкин заменил Алексиса Бека-Бека. А Гирано Керк вышел вместо Артура Черного. Это у «Локо».
«Енисей» бодро начал, но потом «Локомотив» уверенно перехватил инициативу и начал создавать моменты, правда, никак не мог забить. А затем случился супергол Кичина, перевернувший все! Дальше был отмененный из-за офсайда гол Жемалетдинова, удаление Тикнизяна и гол с пенальти Ломакина, а потом еще один супермомент красноярцев. Какой матч! Посмотрим, что будет после перерыва.
ЧУДО СПАСАЕТ «ЛОКОМОТИВ»! И одно из имен этого чуда Худяков. Сначала Ломакин не дотянулся до прострела на явный гол. Тут же последовала подача с другого фланга. Окладников пробил головой в упор, но прямо в Худякова. Голкипер вроде бы ловил мяч, но выпустил, и Канаплин добивал ногой в упор в пустой угол — вот тут Худяков потащил в невероятном прыжке. А после еще одного добивания — от Окладникова ударом через себя — мяч прошел рядом со штангой у пустого угла ворот!
ГООООООООООООООООООООЛ! Александр Ломакин — 0:2! Пенальти подтвержден, и Александр Ломакин аккуратно разводит Худякова и мяч по разным углам!
Дмитрий Баринов пошел на правах капитана поговорить с арбитром и получил за это желтую карточку сам. А пенальти на правомерность проверяет VAR!
Была подача с левого края на дальнюю штангу, куда врывался Канаплин, опередивший Тикнизяна. И игрок «Енисея» упал, потому что они с соперником заплелись ногами. Фолить Тикнизян, конечно, не хотел, но фол был, и это было лишение соперника явного момента!
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЛОКО»! Еще и НАИР ТИКНИЗЯН ПОЛУЧАЕТ ВТОРУЮ ЖЕЛТУЮ КАРТОЧКУ! УДАЛЕНИЕ!
Классно накоротке сыграли Кухта с Изидором в стеночку опять. Чех заправил на ворота по левому полуфлангу Жемалетдинова, и Рифат мощнейшим ударом с линии штрафной вогнал мяч в ближнюю девятку! Однако судья зафиксировал офсайд.
Ломакин сделал передачу в штрафную, но Окладников чуть-чуть не смог принять. Бодро выглядит «Енисей».
Изидор подобрал отскок на линии штрафной и сильно и плотно пробил низом — рядом с ближним углом.
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! ВАЛЕРИЙ КИЧИН — 0:1! ПРОСТО ФАНТАСТИКА! Подача на ближний угол вратарской, где Кичин пытался ткнуть мяч с лета в ворота, но попал в соперника. Защитник «Енисея» не растерялся и, развернувшись спиной к воротам, пробил ножницами через себя по фантастической траектории в дальнюю девятку! Еще и сальто назад отпраздновал!
Вспомнили гости об атаке. Ломакин принял мяч в штрафной, разворачивался и пытался отпасовать назад под удар, но не смог, упав.
После подачи Жемалетдинова Кухта добрался до мяча головой, несильно пробил в ближнего защитника, а дальше пошел в борьбу и сфолил на Бевееве.
Бека-Бека сделал великолепный пас на Изидора в штрафную. Тот был в правом полуфланге и пасовал в центр вроде бы на нескольких партнеров, но передача вышла безобразной. Правда, защитники вынесли на угловой.
КАК НЕ ЗАБИЛ «ЛОКО»?! Изидор с Кухтой рванули вдвоем на троих защитников и легко разыграли комбинацию, которая должна была закончиться голом. Первый отдал второму в штрафную направо и побежал дальше по левой стороне. Чех посмотрел и перекинул мячом уже последнего защитника. Изидор был перед пустыми фактически воротами и бил в упор, но попал в штангу, а отскочивший в поле мяч вынес Опарин!
МОМЕНТ! Баринов из центрального круга отдал вперед на Марадишвили, тот дал на ход рванувшему в штрафную Изидору, который перебросил вратаря изящно, но в дальний угол немного не попал.
Бевеев сделал опаснейший прострел с правого фланга в штрафную «Локомотива». Окладников бил бы в упор, но Черный смог в падении прервать эту передачу!
Здорово разыграли футболисты «Локо». Марадишвили обыгрался в стеночку с партнером и через трафик пробил в дальний угол. Голкипер не контролировал, но мяч разминулся с воротами на пару десятков сантиметров.
Борьба за инициативу идет на поле. Гости смотрятся достаточно уверенно, но пока игра в центре поля в основном проходит.
Рифат Жемалетдинов заработал фол на чужой половине поля, пойдя в обводку. Но подавать «железнодорожники» издали не стали, предпочли разыграть и конструировать позиционное нападение.
А вот и стартовый состав «Енисея»:
Опарин — Бевеев, Перрейра, Кичин, Масловский — Иванов, Ланин, Ломакин, Зотов — Канаплин, Окладников.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов:
Худяков — Ненахов, Черный, Мампасси, Тикнизян — Марадишвили, Баринов, Бека-Бека — Жемалетдинов, Изидор, Кухта.