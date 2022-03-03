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Спорт

Гол через себя, три пенальти и удаление: «Енисей» унизил «Локомотив»

«Енисей» забил «Локомотиву» четыре безответных мяча в Кубке России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Московский «Локомотив» на своем поле играл с красноярским «Енисеем» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Накануне встречи главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль неожиданно уехал в Германию, сообщив клубу через своего агента, что желает прекратить сотрудничество. Исполняющим обязанности тренера «Локомотива» назначен Дмитрий Лоськов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок России. 1/8 финала
Окончен
03 марта 18:15
Локомотив М
Москва
0 : 4
Енисей
Красноярск
25' Кичин
38' Ломакин
77' Сахаров
90' Комков
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм

27' Хлынов

36' Хлынов 37' Хлынов

44' Хлынов

25' Кичин

38' Ломакин

2-й тайм

75' Хлынов

77' Сахаров

90' Комков

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Невероятный матч мы посмотрели! В нем были и красота, и удаление, и сразу три пенальти, и россыпь голов андердога, и главная сенсация этого розыгрыша Кубка России. «Енисей» провел великолепный матч! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Рыбчинский должен был забивать гол престижа, но не попал в дальний угол из великолепной позиции!

'90+2

ГОООООООООООООООООООЛ! Михаил Комков — 0:4! Худяков угадал направление удара Комкова и отразил мяч, но тот отскочил обратно к форварду, который четко сыграл на добивании, в касание направив в другой угол.

'90+1

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЛОКО»! Мяч попал в руку Мампасси после прострела Окладникова! Спорить не с чем.

'90+1

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

'89

Удар со штрафного приходится в стенку.

'88

Никита Глушков классно дриблинговал перед штрафной «Локо». В итоге нарвался на фол. Опасный штрафной будет.

'87

«Енисей» чуть четвертый не забил, и опять через себя, после скидки головой!

'85

У «Енисея» Александра Зотова меняет Денис Самойлов.

'84

Вернувшийся в оборону Изидор заблокировал удар Окладникова в хорошей атаке.

'83

Доигрывают матч команды. Что и понятно.

'81

У «Локомотива» двойная замена напоследок: вместо Рифата Жемалетдинова вышел Дмитрий Рыбчинский, а Яна Кухту заменил Кирилл Зинович.

'79

Еще замена у «Енисея»: вместо одного из героев встречи Андрея Ломакина на поле вышел Никита Глушков.

'77

ГОООООООООООООООЛ! Андрей Окладников — 0:3! Назревало! Классная комбинация! Ломакин вошел с мячом в штрафную, выдержал паузу и, не найдя возможности для удара или подачи на другую сторону, отдал пяткой Зотову, который в касание сыграл в центр на Окладникова. Нападающий развернулся после приема мяча спиной к воротам и пробил под дальнюю штангу.

'76

Сергей Бабкин грубо влетел в борьбе за мяч в центре поля. Желтая карточка.

'75

Максим Петров меняет у «Локомотива» Константина Марадишвили.

'74

Еще момент создал «Енисей»! Тяжко «Локомотиву» сегодня.

'73

«Енисей» подал угловой, вернее, разыграл. Масловский получил передачу от Зотова и сделал пас низом в штрафную, но защитники «Локо» вынесли.

'72

МОМЕНТ! Худяков успевает бросится к дальней штанге и потащить удар в касание от Ломакина в упор!

'70

Мяч у «Локомотива» держится, но ничего создать не получается.

'68

«Локомотив» пытается что-то сделать, но «Енисей» очень четко и грамотно занимает оборону.

'66

Еще момент. Кухту вывели на ударную позицию в штрафной. Чех поднимал мяч над вылетевшим навстречу Опариным, но тот отразил рукой!

'65

МИХАИЛ ОПАРИН ТАЩИТ УДАР РИФАТА ЖЕМАЛЕТДИНОВА С ТОЧКИ! Угадал направление удара и спокойно отбил, а потом и поймал мяч.

'64

Да, пенальти назначен! Керк первым сыграл в мяч, а потом ему попали в ногу!

'63

Так, главный арбитр Артем Чистяков побежал смотреть монитор!

'62

«Локомотив» атакует в меньшинстве. Керк упал в штрафной. VAR проверяет эпизод на пенальти!

'59

Вместо Никиты Еременко, ранее покинувшего поля на носилках, в игру вступил Михаил Комков.

'58

Пока команды 10 на 10 играли, Изидор опять был в центре внимания, но последней передачей сфальшивил.

'56

Ох! Травму колена получил только вышедший на поле Никита Еременко, когда обыгрывал Сергея Бабкина. Что-то стрельнуло в колене. Очевидно, травма связок. В лучшем случае, мениск. Будет замена. Уносят на носилках.

'55

Еще одну хорошую атаку провел «Оренбург», но Ломакин не смог ударить.

'53

Не получается у «Локомотива» выйти со своей половины поля, хорошо давит играющий в большинстве клуб из ФНЛ.

'51

«Локомотив» держит мяч, но футболисты «Енисея» не позволяют спокойно проводить перепасовки соперникам. По всему полю поддавливают.

'49

В быстрой атаке «Локомотива» Ломакин пробил в касание в ближний угол после передачи Еременко — Худяков на месте.

'48

Изидиор классно обыгрался в стенку с Марадишвили и выкатил от лицевой в штрафную на Кухту. Чех оказался в убойной позиции, но стал подрабатывать и упустил возможность ударить.

'47

В три центральных защитников теперь играет «Локомотив». Одним из них будет Дмитрий Баринов во втором тайме. Пытается Лоськов перестроит игру, чтобы спасти матч.

'46

Никита Раздорских вместо Егора Иванова, а Никита Еременко вместо Александра Канаплина — замены «Енисея».

'46

Двойные замены в обеих командах: Сергей Бабкин заменил Алексиса Бека-Бека. А Гирано Керк вышел вместо Артура Черного. Это у «Локо».

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

«Енисей» бодро начал, но потом «Локомотив» уверенно перехватил инициативу и начал создавать моменты, правда, никак не мог забить. А затем случился супергол Кичина, перевернувший все! Дальше был отмененный из-за офсайда гол Жемалетдинова, удаление Тикнизяна и гол с пенальти Ломакина, а потом еще один супермомент красноярцев. Какой матч! Посмотрим, что будет после перерыва.

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
'45+2

Все, завершен первый тайм — свисток на перерыв.

'45+1

И до него всего минута, добавленная к первому тайму.

'45

«Локомотиву» явно нужен перерыв.

'43

ЧУДО СПАСАЕТ «ЛОКОМОТИВ»! И одно из имен этого чуда Худяков. Сначала Ломакин не дотянулся до прострела на явный гол. Тут же последовала подача с другого фланга. Окладников пробил головой в упор, но прямо в Худякова. Голкипер вроде бы ловил мяч, но выпустил, и Канаплин добивал ногой в упор в пустой угол — вот тут Худяков потащил в невероятном прыжке. А после еще одного добивания — от Окладникова ударом через себя — мяч прошел рядом со штангой у пустого угла ворот!

'41

«Енисей», кстати, продолжает атаковать, тем более теперь команда из Красноярска в большинстве.

'39

ГООООООООООООООООООООЛ! Александр Ломакин — 0:2! Пенальти подтвержден, и Александр Ломакин аккуратно разводит Худякова и мяч по разным углам!

'38

Дмитрий Баринов пошел на правах капитана поговорить с арбитром и получил за это желтую карточку сам. А пенальти на правомерность проверяет VAR!

'37

Была подача с левого края на дальнюю штангу, куда врывался Канаплин, опередивший Тикнизяна. И игрок «Енисея» упал, потому что они с соперником заплелись ногами. Фолить Тикнизян, конечно, не хотел, но фол был, и это было лишение соперника явного момента!

'36

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЛОКО»! Еще и НАИР ТИКНИЗЯН ПОЛУЧАЕТ ВТОРУЮ ЖЕЛТУЮ КАРТОЧКУ! УДАЛЕНИЕ!

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
'35

Кухта классно пробил головой после отличного навеса Баринова — Опарин потащил в прыжке из угла!

'34

VAR проверял гол на легитимность, но подтвердил офсайд.

'33

Классно накоротке сыграли Кухта с Изидором в стеночку опять. Чех заправил на ворота по левому полуфлангу Жемалетдинова, и Рифат мощнейшим ударом с линии штрафной вогнал мяч в ближнюю девятку! Однако судья зафиксировал офсайд.

'31

Ломакин сделал передачу в штрафную, но Окладников чуть-чуть не смог принять. Бодро выглядит «Енисей».

'29

Изидор подобрал отскок на линии штрафной и сильно и плотно пробил низом — рядом с ближним углом.

'28

Наир Тикнизян сорвал попытку контратаки соперников и получил желтую карточку.

'26

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! ВАЛЕРИЙ КИЧИН — 0:1! ПРОСТО ФАНТАСТИКА! Подача на ближний угол вратарской, где Кичин пытался ткнуть мяч с лета в ворота, но попал в соперника. Защитник «Енисея» не растерялся и, развернувшись спиной к воротам, пробил ножницами через себя по фантастической траектории в дальнюю девятку! Еще и сальто назад отпраздновал!

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
'25

Ломакин пробил по воротам из-под защитника — рикошет и угловой.

'24

Вспомнили гости об атаке. Ломакин принял мяч в штрафной, разворачивался и пытался отпасовать назад под удар, но не смог, упав.

'21

После подачи Жемалетдинова Кухта добрался до мяча головой, несильно пробил в ближнего защитника, а дальше пошел в борьбу и сфолил на Бевееве.

'20

Бека-Бека сделал великолепный пас на Изидора в штрафную. Тот был в правом полуфланге и пасовал в центр вроде бы на нескольких партнеров, но передача вышла безобразной. Правда, защитники вынесли на угловой.

'18

КАК НЕ ЗАБИЛ «ЛОКО»?! Изидор с Кухтой рванули вдвоем на троих защитников и легко разыграли комбинацию, которая должна была закончиться голом. Первый отдал второму в штрафную направо и побежал дальше по левой стороне. Чех посмотрел и перекинул мячом уже последнего защитника. Изидор был перед пустыми фактически воротами и бил в упор, но попал в штангу, а отскочивший в поле мяч вынес Опарин!

'16

Ничего не происходит на поле. Мяч переходит от одной команды к другой, но моментов нет совсем.

'13

«Енисей» проводит одну позиционную атаку за другой. Пусть и без особой остроты, но все-таки.

'11

МОМЕНТ! Баринов из центрального круга отдал вперед на Марадишвили, тот дал на ход рванувшему в штрафную Изидору, который перебросил вратаря изящно, но в дальний угол немного не попал.

'9

Бевеев сделал опаснейший прострел с правого фланга в штрафную «Локомотива». Окладников бил бы в упор, но Черный смог в падении прервать эту передачу!

'7

Здорово разыграли футболисты «Локо». Марадишвили обыгрался в стеночку с партнером и через трафик пробил в дальний угол. Голкипер не контролировал, но мяч разминулся с воротами на пару десятков сантиметров.

'5

Борьба за инициативу идет на поле. Гости смотрятся достаточно уверенно, но пока игра в центре поля в основном проходит.

'3

Рифат Жемалетдинов заработал фол на чужой половине поля, пойдя в обводку. Но подавать «железнодорожники» издали не стали, предпочли разыграть и конструировать позиционное нападение.

'2

В борьбе начинается матч. Футболисты из Красноярска даже пока побольше с мячом.

'1

Поееееехали! Матч начался.

18:15

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

18:10

А вот и стартовый состав «Енисея»:

Опарин — Бевеев, Перрейра, Кичин, Масловский — Иванов, Ланин, Ломакин, Зотов — Канаплин, Окладников.

18:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов:

Худяков — Ненахов, Черный, Мампасси, Тикнизян — Марадишвили, Баринов, Бека-Бека — Жемалетдинов, Изидор, Кухта.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня «Локомотив» играет с «Енисеем» в матче 1/8 финала Кубка России. Начало встречи — в 18.15 мск.

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