Локомотив М

'43

ЧУДО СПАСАЕТ «ЛОКОМОТИВ»! И одно из имен этого чуда Худяков. Сначала Ломакин не дотянулся до прострела на явный гол. Тут же последовала подача с другого фланга. Окладников пробил головой в упор, но прямо в Худякова. Голкипер вроде бы ловил мяч, но выпустил, и Канаплин добивал ногой в упор в пустой угол — вот тут Худяков потащил в невероятном прыжке. А после еще одного добивания — от Окладникова ударом через себя — мяч прошел рядом со штангой у пустого угла ворот!