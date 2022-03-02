Нет лица на Венутти! Еще бы, ведь «Фиорентина» играла лучше, нанесла 21 удар по воротам, шесть пришлись в створ, в то время как у «Юве» было шесть выстрелов при одном в створ. А в итоге вот такая победа. Но будет еще ответная встреча. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
ГООООООООООООООООООООЛ! Лоренцо Венутти (в свои ворота) — 0:1! Рабьо придержал мяч перед штрафной и отпасовал направо Куадрадо, который прострелил в штрафную, где Венутти неудачно срезал в свои ворота!
Никот Гонсалес прорвался к штрафной «Ювентуса» на дриблинге и упал. Однако арбитр посчитал, что фола не было — только угловой.
Двойная замена у «Фиорентины»: вместо Гаэтано Кастровилли и Нанитамо Иконе появились Николас Гонсалес и Жозеф Альферд Дункан.
В быстрой встречной атаке «Ювентуса» Куадрадо пробил в ближний угол — в сетку с внешней стороны попал.
Неужели первый полуфинальный матч Кубка Италии между этими командами так и закончится без голов? В этом сезоне голы на чужом поле еще дают в Кубке Италии преимущество. Со следующего уже не будут.
Данило выпрыгнул выше всех в штрафной «фиалок» и пробил головой выше перекладины. Еще и не очень удачно приземлился.
Попытка сыграть в штрафную на Влаховича была вновь встречена свистом трибун. В остальном ничего примечательного за последние три минуты не произошло.
Еще одна страстная атака «Фиорентины» закончилась ударом. Кастровили пробил с линии штрафной — неточно.
Два подряд очень дальних ударов хозяев. Сначала в блок, а потом в молоко.
«Ювентус» забрал мяч под свой контроль, но со своей половины еще нужно выбраться — очень высоко и активно прессингует «Фиорентина».
Очень опасно Бираги пробил штрафной под штангу во вратарский угол — Перин в прыжке спас «Ювентус»!
Лука Пеллегрини дорабатывает назад, сбивая Кастровилли недалеко от своей штрафной. Желтая карточка защитнику «Юве» и опасная точка для стандарта.
У Влаховича был отличный момент! После заброса из глубины сербский форвард выиграл позиционную борьбу у защитника и в касание пытался направить мяч в ближнюю девятку — Терраччано потащил одной рукой!
Позиционная атака «Фиорентины» была долгой и многоступенчатой, а потом Иконе принял мяч метрах в десяти от штрафной, выиграл борьбу у защитника, опустив снаряд на газон, и пробил издали — в руки Перину.
Иконе! Шикарно убежал в штрафную, подработав себе пяткой. Уже там обыграл защитника, убрав под левую, и пробил без шансов для распластавшегося в прыжке Перина, но угодил в штангу!
Замены есть в составе обеих команд. У «Фиорентины» вместо Альваро Одриосолы вышел Лоренцо Венутти.
Откровенно скучная первая половина встречи. На кону финал Кубка Италии, и события форсировать явно никто не хочет. Ждем вторую половину.
Влахович получил мяч, пошел с ним вперед, и сразу засвистели трибуны. А потом взорвались овацией, когда форварду дали фол в атаке.
Красиво разыграли «фиалки». Бонавентура нашел в штрафной Торрейру, и тот давал дальше, но мяч пришел к Перину.
Пентека подтолкнули в штрафной «Ювентуса», но там мяч не шел к польскому форварду, и арбитр оставил эпизод без внимания.
Зрителям не очень нравится футбол, который они наблюдают. При этом при долгом владении «Фиорентины» начинают петь. А так в основном слегка гудят.
Мойзе Кину досталось в единоборстве в центре поля. Миленкович упал через форварда «Юве», причем тот сам соперника потянул. Морщился нападающий, а игра не сразу возобновилась.
Локателли по краю ходит. Уже наиграл на карточку своими нарушениями и агрессивными подкатами, но еще не получил.
«Ювентус», кстати, никогда не вылетал из Кубка Италии в полуфинале. Во всех шести случаях участия в этой стадии проходил в финал!
Иконе получил мяч недалеко от центральной линии, ворвался с мячом в штрафную, финтами обыграл де Шильо и из-под него же пробил в дальний угол — мяч прокатился в сантиметрах от штанги. Перин проводил мяч взглядом.
Очень много борьбы на поле. Грубости какой-то нет, как и стычек, но никто никому ни пяди пространства не уступает.
«Ювентус» ответил позиционной атакой, которая ни к чему не привела, и тоже принялся высоко прессинговать на чужой половине поля, затрудняя соперникам выход.
Какая ошибка Перина! Под прессингом выкатил мяч прямо на Бонавентуру, а тот с линии штрафной по пустым воротам ударил в касание выше створа.
Продолжает «Ювентус» обороняться. «Фиорентина» давит и через центр, и по флангам. Очень активен Одриосола.
Дальний удар по воротам Перина, еще и с рикошетом. Бираги приложился. Но мяч прилетел в руки голкиперу «Юве».
Последовала то ли подача на ближнюю штангу, то ли удар — защитник выбил на угловой. А после навеса с корнера ничего не случилось интересного.
«Фиорентина» усилиями Сапонары заработала штрафной на левом фланге своей атаки сбоку от штрафной недалеко от лицевой линии.
Пока ничего не происходит, но мяч в основном на половине поля «Фиорентины», даже когда под ее контролем.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Но главное сегодня, конечно, что Душан Влахович впервые сыграет против своего бывшего клуба, из которого он в январе фактически сбежал. Прием обещает быть жарким!
А вот кто выйдет в стартовом составе «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:
Перин — де Шильо, Данило, де Лигт, Пеллегрини — Артур, Локателли, Рабьо — Кин, Аке, Влахович.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно:
Терраччано — Одриосола, Миленкович, дос Сантос, Бираги — Кастровилли, Торрейра, Бонавентура — Иконе, Сапонара, Пентек.