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Спорт

Победа благодаря автоголу: «Ювентус» обыграл «Фиорентину» в Кубке

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в первом полуфинале Кубка Италии

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Jennifer Lorenzini/Reuters
«Фиорентина» Александра Кокорина принимала «Ювентус» в первом матче полуфинала Кубка Италии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Италии. 1/2 финала
Окончен
02 марта 23:00
Фиорентина
Флоренция
90' Пинсольо
0 : 1
Ювентус
Турин
Стадион «Артемио Франки», Флоренция
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
1-й тайм
2-й тайм

71' Бонавентура 72' Миленкович

90' Торрейра

57' Пеллегрини

79' Де Шильо

90' Пинсольо

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Нет лица на Венутти! Еще бы, ведь «Фиорентина» играла лучше, нанесла 21 удар по воротам, шесть пришлись в створ, в то время как у «Юве» было шесть выстрелов при одном в створ. А в итоге вот такая победа. Но будет еще ответная встреча. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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Jennifer Lorenzini/Reuters
'90+2

И все — финальный свисток.

'90+1

ГООООООООООООООООООООЛ! Лоренцо Венутти (в свои ворота) — 0:1! Рабьо придержал мяч перед штрафной и отпасовал направо Куадрадо, который прострелил в штрафную, где Венутти неудачно срезал в свои ворота!

'90+1

Две минуты добавлено.

'88

Данило справился с подачей корнера.

'87

Никот Гонсалес прорвался к штрафной «Ювентуса» на дриблинге и упал. Однако арбитр посчитал, что фола не было — только угловой.

'84

Двойная замена у «Фиорентины»: вместо Гаэтано Кастровилли и Нанитамо Иконе появились Николас Гонсалес и Жозеф Альферд Дункан.

'82

Влаховича сбили — все на трибунах довольны.

'80

Маттиа де Шильо сорвал в центре поля прорыв Иконе — желтая карточка.

'79

В быстрой встречной атаке «Ювентуса» Куадрадо пробил в ближний угол — в сетку с внешней стороны попал.

'77

Неужели первый полуфинальный матч Кубка Италии между этими командами так и закончится без голов? В этом сезоне голы на чужом поле еще дают в Кубке Италии преимущество. Со следующего уже не будут.

'76

Данило пробил головой после подачи — мимо створа.

'75

Удар со штрафного обернулся рикошетом и угловым.

'74

Теперь желтую карточку получил сбивший Альваро Морату Никола Миленкович.

'72

Джакомо Бонавентура получил желтую карточку за фол на Куадрадо.

'71

Данило выпрыгнул выше всех в штрафной «фиалок» и пробил головой выше перекладины. Еще и не очень удачно приземлился.

'69

Попытка сыграть в штрафную на Влаховича была вновь встречена свистом трибун. В остальном ничего примечательного за последние три минуты не произошло.

'66

Риккардо Соттиль и Артур Кабрал поменяли Риккардо Сапонару и Кшиштофа Пентека.

'64

Еще одна страстная атака «Фиорентины» закончилась ударом. Кастровили пробил с линии штрафной — неточно.

'63

Два подряд очень дальних ударов хозяев. Сначала в блок, а потом в молоко.

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Jennifer Lorenzini/Reuters
'62

«Ювентус» забрал мяч под свой контроль, но со своей половины еще нужно выбраться — очень высоко и активно прессингует «Фиорентина».

'59

Альваро Мората появился на поле вместо Мойзе Кина.

'58

Очень опасно Бираги пробил штрафной под штангу во вратарский угол — Перин в прыжке спас «Ювентус»!

'57

Лука Пеллегрини дорабатывает назад, сбивая Кастровилли недалеко от своей штрафной. Желтая карточка защитнику «Юве» и опасная точка для стандарта.

'57

У Влаховича был отличный момент! После заброса из глубины сербский форвард выиграл позиционную борьбу у защитника и в касание пытался направить мяч в ближнюю девятку — Терраччано потащил одной рукой!

'56

Неожиданно пробил после подачи Бираги Кастровилли — в падении головой. Перин был готов.

'55

Подача в штрафную в расчете на Влаховича, но Терраччано спокойно забрал в руки на выходе.

'53

Позиционная атака «Фиорентины» была долгой и многоступенчатой, а потом Иконе принял мяч метрах в десяти от штрафной, выиграл борьбу у защитника, опустив снаряд на газон, и пробил издали — в руки Перину.

'50

Мяч под контролем у «Фиорентины». В этом плане картина первой половины игры ничуть не меняется.

'48

Иконе! Шикарно убежал в штрафную, подработав себе пяткой. Уже там обыграл защитника, убрав под левую, и пробил без шансов для распластавшегося в прыжке Перина, но угодил в штангу!

'46

У «Ювентуса» вместо не сумевшего себя проявить молодого Марле Аке в игру вступил Хуан Куадрадо.

'46

Замены есть в составе обеих команд. У «Фиорентины» вместо Альваро Одриосолы вышел Лоренцо Венутти.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Откровенно скучная первая половина встречи. На кону финал Кубка Италии, и события форсировать явно никто не хочет. Ждем вторую половину.

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'45+1

Ну и все — свисток на перерыв.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'44

Влахович пробил с рикошетом — мяч в руки голкиперу пришел.

'43

Влахович получил мяч, пошел с ним вперед, и сразу засвистели трибуны. А потом взорвались овацией, когда форварду дали фол в атаке.

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Jennifer Lorenzini/Reuters
'41

Красиво разыграли «фиалки». Бонавентура нашел в штрафной Торрейру, и тот давал дальше, но мяч пришел к Перину.

'39

Пентека подтолкнули в штрафной «Ювентуса», но там мяч не шел к польскому форварду, и арбитр оставил эпизод без внимания.

'37

Плотный дальний удар от «Фиорентины», но все равно немного неточно.

'34

Зрителям не очень нравится футбол, который они наблюдают. При этом при долгом владении «Фиорентины» начинают петь. А так в основном слегка гудят.

'32

Мойзе Кину досталось в единоборстве в центре поля. Миленкович упал через форварда «Юве», причем тот сам соперника потянул. Морщился нападающий, а игра не сразу возобновилась.

'30

Локателли по краю ходит. Уже наиграл на карточку своими нарушениями и агрессивными подкатами, но еще не получил.

'29

«Ювентус», кстати, никогда не вылетал из Кубка Италии в полуфинале. Во всех шести случаях участия в этой стадии проходил в финал!

'26

Иконе получил мяч недалеко от центральной линии, ворвался с мячом в штрафную, финтами обыграл де Шильо и из-под него же пробил в дальний угол — мяч прокатился в сантиметрах от штанги. Перин проводил мяч взглядом.

'25

Никуда вообще из центра поля не двигается игра. Слишком многое на кону, наверное.

'20

Очень много борьбы на поле. Грубости какой-то нет, как и стычек, но никто никому ни пяди пространства не уступает.

'17

«Ювентус» ответил позиционной атакой, которая ни к чему не привела, и тоже принялся высоко прессинговать на чужой половине поля, затрудняя соперникам выход.

'15

Какая ошибка Перина! Под прессингом выкатил мяч прямо на Бонавентуру, а тот с линии штрафной по пустым воротам ударил в касание выше створа.

'14

Продолжает «Ювентус» обороняться. «Фиорентина» давит и через центр, и по флангам. Очень активен Одриосола.

'13

Дальний удар по воротам Перина, еще и с рикошетом. Бираги приложился. Но мяч прилетел в руки голкиперу «Юве».

'11

Мяч перешел под контроль флорентийцев. Уже приличное время футболисты «Юве» проводят в обороне.

'9

Последовала то ли подача на ближнюю штангу, то ли удар — защитник выбил на угловой. А после навеса с корнера ничего не случилось интересного.

'8

«Фиорентина» усилиями Сапонары заработала штрафной на левом фланге своей атаки сбоку от штрафной недалеко от лицевой линии.

'7

Александра Кокорина, кстати, нет в заявке «Фиорентины» сегодня.

'5

Пока ничего не происходит, но мяч в основном на половине поля «Фиорентины», даже когда под ее контролем.

'3

Идет борьба за инициативу, но пока мяч в основном у гостей.

'1

Поееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Но главное сегодня, конечно, что Душан Влахович впервые сыграет против своего бывшего клуба, из которого он в январе фактически сбежал. Прием обещает быть жарким!

22:55

А вот кто выйдет в стартовом составе «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

Перин — де Шильо, Данило, де Лигт, Пеллегрини — Артур, Локателли, Рабьо — Кин, Аке, Влахович.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно:

Терраччано — Одриосола, Миленкович, дос Сантос, Бираги — Кастровилли, Торрейра, Бонавентура — Иконе, Сапонара, Пентек.

22:45

В полуфинале Кубка Италии по футболу встречаются «Фиорентина» с «Ювентусом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 23.00 мск.

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