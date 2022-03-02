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Спорт

Реабилитация за дерби: «Спартак» разнес «Кубань» в Кубке

«Спартак» забил шесть мячей «Кубани» в Кубке России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
«Спартак» на выезде игралс Кубанью в матче 1/8 финала Кубка России и одержал сверхкрупную победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок России. 1/8 финала
Окончен
02 марта 20:00
Спартак М
Москва
6' Промес
17' Промес
20' Николсон
55'
62' Николсон
83' Дж. Ларссон
86' Николсон
6 : 1
Кубань
Краснодар
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

6' Промес

17' Промес 20' Николсон

37' Сидоров

2-й тайм

47' Хлусевич

62' Николсон

83' Дж. Ларссон 86' Николсон

55'

61' Эдиев

89' Сапета

Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Очень легким получился этот кубковый матч с представителем ФНЛ для «Спартака». Хет-трик Шамара Николсона, три голевые передачи Даниила Хлусевича, дубль Квинси Промеса и гол Джордана Ларссона — такой вышла разгромная победа над «Кубанью», за которую отличился только поразивший свои ворота Георгий Джикия. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+2

Все, закончен матч.

'90+1

Две минуты добавлено ко второму тайму.

'90

Ларссон неточно навесил или ударил — мяч улетел за лицевую по высокой траектории.

'89

А Хлусевич классным дриблингом еще один штрафной зарабатывает. Эмоционально отреагировавший на это решение Александр Сапета получает желтую карточку.

'88

Легкая прогулка для «Спартака» сегодня получается.

'86

ГОООООООООООООООООООООЛ! Шамар Николсон — 6:1! Кофрие сыграл на Хлусевича, тот в касание отдал свою третью в матче голевую на Николсона, который изящно перекинул голкипера!

'85

Даниил Денисов поменял Кристофера Мартинса Перейру.

'83

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Джордан Ларссон — 5:1! Даниил Хлусевич шикарный спринт совершил, уведя свежего Карева из зоны, куда тут же с мячом ворвался и классно пробил под дальнюю штангу Ларссон. Очень красивый и важный гол для Ларссона!

'81

У «Кубани» вместо Максима Сидорова появился Вадим Карев, а Максима Лаука заменил Михаил Маркин.

'80

Скучновато. Спартаковцы не дают мяч гостям, но сами атакуют не слишком активно, хотя свежие игроки наверняка хотят себя проявить.

'78

Два новичка появляются у «Спартака»: Наиля Умярова поменял Данил Пруцев, а Георгия Джикия — Никита Чернов.

'76

«Спартак» держит мяч под контролем, но ничего не создает пока.

'73

Обменялись угловыми соперники. И Максименко поймал мяч после удара Хомухи головой!

'72

У «Кубани» Азамата Гурфова поменял Игорь Безденежных, а вместо Василия Алейникова в игру вступил Артем Кулишев.

'70

Вместо Квинси Промеса на поле вышел Джордан Ларссон, а Зелимхана Бакаева поменял Михаил Игнатов.

'69

Хлусевич пробил после передачи классно сыгравшего Бакаева из штрафной — в защитника.

'68

Угловой вообще ни к чему не привел, а ведь ради его подачи Ваноли отложил замену Промеса. Причем там двойная замена будет.

'67

Николсон в перспективнейшей позиции в штрафной оказался, но пас на Промеса вышел совсем неточным. Правда, привел к угловому.

'64

Гурфов загрузил в штрафную, но совсем неудачно, а в контратаке «Спартака» диагональ Бакаева в штрафную пришла в руки прочитавшему эпизод Нестеренко.

'63

Наилю Умярову мяч попал в руку, и «Кубань» получила право на штрафной с левого фланга.

'62

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Шамар Николсон — 4:1! В быстрой атаке Мартинс Перейра отдал на Промеса к штрафной, тот заправил в штрафную Николсона, а ямайский форвард первым касанием шикарно остановил мяч, развернулся и затем «щечкой» с правой отправил мяч под дальнюю штангу из-под защитника!

'61

Исмаил Эдиев проиграл на фланге позицию прорывавшемуся Хлусевичу и завалил того, схватит за трусы. Желтая карточка.

'59

Кружили спартаковцы перед и внутри чужой штрафной. Там даже Джикия был с мячом, но в итоге Айртон сфальшивил проникающей передачей на Бакаева.

'57

Бакаев нашел в штрафной классным пасом Промеса, но тот не смог обыграть защитника, выходя на удар.

'55

ГООООООООООООООООООООЛ! Георгий Джикия (в свои ворота) — 3:1! «Кубань» заработала перспективный штрафной на правом фланге. Петров выполнил подачу, а Джикия срезал мяч в свои ворота мимо Максименко.

'53

Кубанцы поддавливают в эти минуты, хотя понятно, что «Спартак» играет без какого-то особого рвения при таком счете.

'51

Подача спартаковцев со штрафного превратилась в угловой, быстрый розыгрыш которого закончился фолом в атаке Зелимхана Бакаева.

'49

Гурфов обокрал Мартинса Перейру перед спартаковской штрафной, и Лаук оказался в очень опасной позиции, однако Умяров успел заблокировать. Угловой ни к чему не привел.

'48

Даниил Хлусевич в подкате сорвал прорыв Сидорова в контратаке и получил желтую карточку.

'47

Веерная атака «Спартака» с ходу завершилась ударом Хлусевича в касание после передачи Бакаева — в руки Нестеренко.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Очень уверенный первый тайм от московского «Спартака». Быстрые три гола и следом четвертый, не засчитанный. Потом подопечные Ваноли несколько успокоились, но все равно продолжили атаковать до конца отрезка. Ждем вторую половину.

'45+3

Свисток на перерыв.

'45+2

«Спартак» сначала штрафной интересно разыграл, заработав в итоге угловой. А после розыгрыша корнера с подбора с лета из штрафной пробил Хлусевич, но выше створа.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'44

Спартаковцы заигрались и потеряли мяч перед своей штрафной, но «Кубань» даже обостряющую передачу в итоге не смогла сделать.

'41

Промес неплохо пробил из-за штрафной с отскоком от газона, но Нестеренко правильно выбрал позицию и мяч поймал довольно уверенно.

'39

Айртон попробовал ускориться и обострить со своего левого фланга, но подачей попал в соперника.

'37

Кофрие не лучший пас отдал на Бакаева, а Максим Сидоров прыгнул спартаковцу в ноги и сбил его — желтая карточка.

'36

Совсем застряла игра в центре поля сейчас. И мяч полностью под контролем хозяев.

'34

Николсону довольно продолжительное время оказывали помощь, но в итоге он поднялся и уже возвращается в игру.

'31

Спокойно проходит игра сейчас. Спартаковцы атакуют, но не так яростно, как с первых минут матча. Контригры реальной «Кубань» пока предложить не в состоянии.

'28

Кофрие лежит на газоне и держится за колено, но жестко ему досталось. Впрочем, уже поднимается бельгиец.

'26

Кстати, на левый фланг обороны «Кубани» перешел Сидоров, а Рыбин вышел направо.

'24

Алексей Рыбин меняет у «Кубани» Данилу Ведерникова, которого эти 23 с половиной минуты буквально разрывали спартаковцы на фланге усилиями Хлусевича.

'23

Удар Петрова по воротам «Спартака» после скидки — неточно.

'22

Четвертый мяч «Спартак» забил. Николсон убежал один на один, но потащил вратарь. На подборе сыграл Хлусевич, убравший на замахе одного защитника, а после паузы пробивший в дальний угол от штанги. И вот такую красосту из-за минимального офсайда у ямайского форварда отменяет VAR.

'20

ГООООООООООООООООООЛ! Шамар Николсон — 3:0! Хлусевич сыграл в стенку с Умяровым и сделал зрячий пас во вратарскую на Николсона, который оторвался от опекуна и легко в касание переправил мяч в ворота!

'19

Лаук зацепился за мяч в штрафной «Спартака» и смог раскрутить и Литвинова, и Джикию. Последовал удар низом в створ, но Максименко на месте.

'17

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 2:0! Шамар Николсон пробежал мимо мяча, а Промес рикошетом от выпрыгнувшего в стенке Хомухи забил со штрафного!

'16

Большаков, пытаясь остановить Николсона, сыграл рукой. Будет опасный штрафной. Точка ударная.

'15

С большим преимуществом действуют красно-белые. Много задействуют в игре Хлусевича, который чувствует себя очень уверенно. Да и Шамар Николсон активен.

'12

Мартинс Перейра потерял мяч в центре поля. И Лаука могли бы вывести один на один с Максименко, если бы Литвинов классно не прервал передачу!

'11

Бакаев подал в штрафную. До Промеса мяч не долетел, но в итоге едва Николсон не зацепился. В руку ему мяч попал, поэтому раздался свисток.

'9

Бакаев пробил с левой с линии штрафной — в руки Нестеренко.

'8

«Спартак» продолжает держать мяч, даже после забитого гола. Гостей пока особо не видно.

'6

ГООООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 1:0! Шамар Николсон классно зацепился за мяч в чужой штрафной и сделал пас назад в центр штрафной. Защитник играл в подкате, но мяч попал к Хлусевичу, который в касание дал на Промеса, а голландец с пяти метров расстрелял ворота!

'4

Кирилл Большаков решил пробить очень дальний штрафной. В створ попал, но реальных проблем Максименко не доставил.

'3

Хлусевич прострелил в штрафную, Шамар Николсон успел к отскочившему от защитников мячу и пяткой направил в центр вратарской Промесу. Тому в последний момент помешал нанести удар защитник.

'2

«Спартак» держит мяч на первых минутах встречи. Кубанцы, сильно обновившие состав зимой, обороняются.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

19:55

А вот какой состав выставил главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов:

Нестеренко — Большаков, Эдиев, Хомуха, Ведерников — Алейников, Гурфов, Петров, Сапета, Сидоров — Лаук.

19:50

Давайте знакомиться с составами команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли:

Максименко — Хлусевич, Кофрие, Литвинов, Джикия, Айртон — Мартинс Перейра, Умяров, Бакаев — Промес, Николсон.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и краснодарской «Кубанью». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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