Финальный свисток. «Алания» вышла в 1/4 финала Кубка России! Владимир Хубулов забил единственный гол в этой встрече в свой 21-й день рождения и принес «Алании» победу над клубом Премьер-лиги — тульским «Арсеналом».
Четвертьфинал, иди сюда #АланияАрсенал pic.twitter.com/ozv7Q94E8P— ФК «Алания» (@fc_alania) March 2, 2022
Хавбек «Алании» Алан Цараев в красивом подкате отобрал мяч у Давиташвили, добежал до штрафной «Арсенала» и пробил по воротам — мимо.
«Арсенал» окопался возле штрафной «Алании» и грузит туда навес за навесом. Осетины пока отбиваются.
Опасно! Гулиев мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, и мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.
Вратарь «Арсенала» Коченков высоко подпрыгнул и схватил мяч, но в то же время заехал локтем по голове защитнику «Алании» Татаеву. Судья свистнул нарушение.
Момент! Степанов очень опасно прострелил вдоль ворот «Алании», и защитник Татаев в панике чуть не направил мяч в свои ворота — тот пролетел в сантиметрах от штанги.
Качмазову врезали по ахиллу. Он какое-то время не мог подняться с газона, но вроде бы помощь врачей не нужна — он сможет продолжить игру.
Машуков нанес мощнейший удар из-за пределов штрафной, но мяч свалился с ноги и улетел выше ворот.
Опасно! Нападающий «Алании» Хадарцев на скорости ушел от Давиташвили, резко изменил направление движения, влетел в штрафную и нанес удар по воротам — Радакович спас свою команду, заблокировав мяч.
Вынужденная замена в составе «Арсенала»: вместо автора единственного пока гола Хубулова выходит нападающий Николай Гиоргобиани.
Защитник «Арсенала» Урош Радакович получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Хубулову. Тот до сих пор не может подняться с газона, к нему выходят врачи.
МОМЕНТИЩЕ! Машуков влетел в штрафную «Арсенала» с правого фланга и прострелил вдоль линии ворот, но Хубулов не сумел замкнуть на дальней штанги — мяч на такой скорости врезался ему в ногу, что взлетел вертикально вверх.
ШТАНГА! Как не забил здесь защитник «Арсенала» Данил Степанов? Оказался один перед воротами, Солдатенко упал в другую сторону, но Степанов лишь сотряс каркас ворот.
Хабалов очень плохо подал в штрафную «Арсенала» — прямо под ноги сопернику и в ту точку, где вообще не было игроков «Алании». Мяч потерян.
Тройная замена в составе «Алании»: уходят Кобесов, Засеев и Гурциев, выходят хавбек Хугаев (становится капитаном команды), нападающий Машуков (лучший бомбардир команды в ФНЛ с десятью мячами) и форвард Хадарцев.
«Алания» наконец-то организовала свою атаку. Гурциев вошел с мячом в штрафную, прокинул мимо одного соперника, но второй подстраховал и вынес снаряд за боковую.
Эванс Кангва влетел в штрафную «Алании» с левого фланга, но защитник выбил мяч у него из-под ног на угловой.
«Алания» забивает уже восьмой матч подряд, а вот «Арсенал» пока третью игру кряду отличиться не может. Впрочем, последние моменты туляков намекают, что это еще может измениться.
Момент! «Алания» неожиданно совсем расслабилась в обороне. Давиташвили получил мяч на правом фланге и беспрепятственно пронесся вперед, вошел в штрафную и легко отпасовал в центр на Гулиева, который буквально расстреливал вратаря, но Хабалов заблокировал этот удар.
Момент! Деспотович спокойно принял мяч на линии штрафной по центру и отпасовал чуть в сторону, откуда Эванс Кангва без какого-либо нанес удар по воротам — мимо.
«Арсенал» сделал замену в перерыве: нападающий Джордже Деспотович вышел вместо Евгения Маркова. У «Алании» нет замен.
Звучит свисток об окончании первого тайма. «Алания» из ФНЛ сенсационно обыгрывает команду РПЛ «Арсенал» со счетом 1:0. Уже на четвертой минуте Владимир Хубулов отличился голом, и большую часть тайма осетинская команда доминировала — уверенно владела мячом, а в случае потери сразу же вступала в жесткий прессинг и возвращала снаряд.
В перерыве «Арсеналу» нужно срочно менять игру.
Момент! Полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич очень мощно пробил по воротам с дальней дистанции. Солдатенко отразил мяч перед собой, но защитники быстро сориентировались и вынесли его за боковую, не дав «оружейникам» сыграть на добивании.
У «Арсенала» никак не получается наладить выход из обороны в атаку. Многочисленные ошибки в передачах позволяют «Алании» легко перехватить мяч и начать новую позиционную атаку.
Полузащитник «Арсенала» Давиташвили сместился с левого фланга в центр и мощно пробил из-за пределов штрафной — мяч ушел сильно правее створа.
«Алания» уверенно держит мяч, и с ходу нельзя сказать, какая здесь команда из второго по силе дивизиона — ФНЛ, а какая — из Премьер-лиги.
Защитник «Алании» Хетаг Кочиев в жестком подкате влетел в ноги хавбеку «Арсенала» Зурико Давиташвили, который закричал от боли на весь стадион. Кочиев наказан желтой карточкой.
Защитник «Алании» Сослан Качмазов здорово принял мяч высоко на левом фланге атаки, но него напрыгнул сзади Эванс Кангва и сбил с ног. Судья не стал свистеть фол, поскольку мяч остался у осетинской команды.
Кобесов так увлеченно боролся с защитником «Арсенала», что не заметил, как забрался в офсайд, о чем сигнализировал лайнсмен.
МОМЕНТИЩЕ! Гурциев изумительно открылся под пас в штрафной «Арсенала» и вышел один на один с вратарем, но опять пробил прямо в Коченкова! На добивании попытался сыграть Хубулов, однако не сумел толком подстроиться под мяч и отправил его мимо створа.
Момент! Нападающий «Алании» Гурциев пробил с линии штрафной, Коченков на всякий случай бросился в левый угол, но мяч просвистел мимо штанги.
Эванс Кангва нанес прямой удар со штрафного в створ ворот «Алании», но мяч полетел ближе к центру, и Солдатенко без проблем поймал снаряд.
Опасно! Хавбек «Алании» Давид Кобесов выдал изумительную передачу в штрафную «Арсенала», где нападающий Бартаз Гурциев вышел один на один с вратарем Коченковым, но попал прямо в него. Тем не менее Коченков отбил мяч обратно на Гурциева, подарив ему второй шанс, и нападающий попытался пробить через себя! Мимо.
Момент! Марков открылся под тонкую передачу партнера и выскочил один на один с вратарем «Алании» Солдатенко, но оказался в микроскопическом офсайде. С некоторых повторов даже кажется, что офсайде не было. Как бы там ни было, нападающий не сумел переиграть Солдатенко — попал прямо в него.
У «Арсенала» совсем не получилась подача в штрафную «Алании», так что защитники легко отбились под зажигательные кавказские мотивы, которые заиграли болельщики на барабанах.
Хавбек «Алании» Хабалов получает желтую карточку за удар по ноге нападающего «Арсенала» Евгения Маркова. Будет опасный «стандарт» возле штрафной.
Полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва красиво прокинул мяч мимо одного соперника на своей половине поля и вихрем промчался по левому флангу, однако возле самой штрафной «Алании» запнулся об искусственный газон и подарил мяч защитнику.
«Арсенал» потихоньку успокаивает игру и больше не позволяет «Алании» так много и так опасно атаковать.
Второй должны были забивать владикавказцы! Провалом в обороне «Арсенала» воспользовался Хубулов, простреливал справа, но Кобесов замкнуть не успел. Впрочем, ситуация остается острой: снова неподалеку от штрафной стандарт получают хозяева.
Потеряли хозяева мяч на правом фланге обороны, Степанов устремился за ним, но его опередил Солдатенков — к боковой выскочил вратарь «Алании».
Немного успокаивается игра, но гости пока лишь отбиваются. И только в первый раз они акцентированно перешли на чужую половину поля.
И еще один потенциально острый момент у хозяев: они заработали стандарт недалеко от штрафной на левом фланге, но Хабалов подал неудачно.
Но уже вторая атака хозяев завершилась голом! На левом флаге был фол против игрока «Алании», однако мяч остался у владикавказцев, рефери Евгений Турбин позволил им продолжить атаку, Качмазов прострелил во варварскую и Хубулов в касание отправил мяч в сетку! Коченков дотянулся, но совсем немного ему не хватило, чтобы отразить удар. Вот это начало!
Вместо торта, лучше торта #АланияАрсенал pic.twitter.com/1Yy3Jx9UD0— ФК «Алания» (@fc_alania) March 2, 2022
На старте борьба развернулась в центре поля, вот только-только «Алания» подобралась к чужой штрафной — но опасности нет, защита возможную угрозу нейтрализует.
Команды выходят на поле, руководить туляками сегодня будет ассистент главного тренера Веско Стешевич. Наставник «Арсенала» Миодраг Божович на трибуне — он отбывает дисквалификацию, полученную по итогам предыдущего кубкового матча против «Велеса».
Один матч на этой стадии турнира уже состоялся: накануне «Динамо» выбило из борьбы «Нижний Новгород», одержав разгромную победу со счетом 3:0. А сегодня позже «Сочи» примет ЦСКА, также «Спартак» сыграет дома с «Кубанью».
Отметим, что игра пройдет в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Знакомим вас со стартовыми составами команд. «Алания»:
Ростислав Солдатенко, Сослан Качмазов, Хетаг Кочиев, Алексей Татаев, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Хетаг Хосонов, Давид Кобесов, Алан Цараев, Батраз Гурциев, Владимир Хубулов.
«Арсенал» начнет игру в следующем сочетании:
Антон Коченков, Максим Беляев, Урош Радакович, Артем Сокол, Данил Степанов, Зурико Давиташвили, Аяз Гулиев, Кингз Кангва, Эванс Кангва, Горан Чаушич, Евгений Марков.
Стартовый состав. Начинаем в 16:00.#АланияАрсенал pic.twitter.com/EyqiAGcJ3A— ФК «Алания» (@fc_alania) March 2, 2022
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: владикавказская «Алания» принимает тульский «Арсенал». Матч начнется в 16:00 мск.