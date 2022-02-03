23:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Кубка Испании, в котором встречаются встречаются «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра начнется в 23:30 по московскому времени.