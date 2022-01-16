В финальном матче за Суперкубок Испании, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, встречаются «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Испании. Финал
Матч не начался
16 января 21:30
Атлетик Б
Бильбао
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Кинг Фахд», Эр-Рияд
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
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21:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Испании между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Реалом». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.
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