16 января 2022, 21:30 Спорт Битва за Суперкубок: «Атлетик» бьется против «Реала». LIVE Суперкубок Испании. Финал. «Атлетик» — «Реал». ОНЛАЙН Андрей Иванов

close 100% Эпизод матча «Атлетик» (Бильбао) — «Реал» Reuters

В финальном матче за Суперкубок Испании, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, встречаются «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании. Финал Матч не начался 16 января 21:30 Атлетик Б Бильбао 0:0 Реал Мадрид Мадрид Стадион «Кинг Фахд», Эр-Рияд Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)