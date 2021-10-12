Все, Россия выигрывает этот матч! Непросто он складывался, но во втором тайме российская команда выдала мощный отрезок, забила три гола за шесть минут и обеспечила результат!
Продолжают россияне атаковать. Правда, до опасного момента дело не довели, литовцы прервали острую передачу в штрафную Сулейманова.
Должников опередил в нашей штрафной защитников и с острого угла пробил в ближний угол — Бориско перевел мяч на угловой.
Тройная замену у России. Хлусевич, Тюкавин и Ливтинов. Вместо них выходят Михаил Игнатов, Иван Кузьмичев и Леон Классен.
В свое удовольствие сейчас играют россияне, комбинируют и стараются сыграть поэффектнее. Имеют право.
Хлусевич вошел в штрафную, мягко набросил на дальнюю штангу, набежавший Пруцев пробил — Урбиетис выручил! А затем защитник Литвы выбил мяч из пустых ворот!
Хлусевич пасовал в штрафную на Тюкавина, мяч попал в руку литовцу, россияне поднимают руки, но свисток молчит.
Литвинов со штрафного метров с 25-ти пробил прямо по центру ворот и Урбиенис забрал мяч намертво!
ГОООЛ! Марадишвили с правого фланга прострели в штрафную, Тюкавин оторвался от защитников и спокойно в упор расстрелял вратаря! 0:3!
ГОООЛ! Ой, какая грубая ошибка вратаря литовцев. Сначала отдал Урбиетис рискованный пас под прессингом Узеле, на линию штрафной, тот решил вернуть вратарю и мяч прокатился под ногой голкипера и закатился в сетку! 0:2!
ГОООЛ! Тюкавин прорвался по левому флангу, вошел в штрафную и четко пробил в дальний угол — вратарь коснулся мяча, но выручить свою команду не смог! 0:1!
Тимур Сулейманов выходит вместо Умярова. Трудно игроку «Спартака» на ногу наступать. Надеемся, что обойдется и ничего серьезного не будет.
Степанов вошел в штрафную и упал после контакта с защитником. На повторе видно, что скорее это был пенальти, но свисток промолчал. А VARа здесь нет.
Шикарная атака сборной России! Степанов получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и прострелил, Тюкавин на ближней штанге зряче пропустил, Марадишвили был в упор — перекладина!
Владеют мячом россияне во втором тайме очень много, но ничего в атаке придумать не могут. С прострелами-навесами литовцы легко справляются.
Степанов пробил, сам же забрал отскок, вошел в штрафную, и с левой метил в ближнюю девятку — мимо ворот.
Марадишвили зарабатывает угловой. Разыграли его россияне и сделали это очень плохо. 6:1 по угловым в пользу России.
Тюкавин проиграл борьбу за мяч и тут же въехал в ногу сопернику. Без желтой. А игроку Литвы нужна помощь.
Перерыв. Неоднозначный первый тайм получился. В первой его половине россияне владели полным преимуществом, но вторая половина прошла под диктовку Литвы. Правда, опасные моменты пока были только у сборной России, литовцы ничего у ворот Бориско не создали. Отдыхаем.
И снова опасно после углового! Отскок, Прохин от бровки подал на линии вратарской, Умяров бил головой — прямо во вратаря! Урбиетис парировал. Затем вратарь Литвы выронил мяч при попытки его быстр ввести в игру, но россияне ошибкой не воспользовались.
Милашюс прошел по правому флангу, сместился в центре и пробил с левой низом. Бориско все видел и спокойно забрал мяч.
Вообще ничего не получается у сборной России. Был шанс на быструю атаку, Хлусевич прокинул мяч мимо защитника и включил скорость, но литовец оказался быстрее.
Первый угловой зарабатывает Литва. Разыграли литовцы мяч, игрок выбежал на ближнюю штангу, получил пас низом, отпасовал назад под удар партнеру — мяч улетел на трибуну.
За счет мелкого фола и прессинга литовцы заставили россиян чаще ошибаться, теперь уже россияне часто фолят. Проингрывают подопечные Галактионова борьбу в центре поля.
А вот Умярову сразу дают желтую карточку. Очень жестко он сыграл в ногу сопернику в центре поля.
Быстрая атака сборной России, судья грамотно не стал останавливать игру после фола литовцев в центре поля, в итоге мяч довели до Хлусевича, тот вошел в штрафную, начал финтить и в итоге пробил сильно выше ворот.
Довольно опасно получилось. После удара со штрафного мяч отлетел к линии штрафной, там Милашюс оказался первым на мяче, мощно пробил — выше ворот.
Милашюс оказался в штрафной один с мячом, бил в дальний угол, но Бориско спас. Правда, бил литовец уже после свистка — офсайд.
Пруцев сыграл в стенку с Умяровым на левом фланге, навесил на линию вратарской, Тюкавин пробил головой, но вратарь в красивом прыжке отразил мяч!
И снова острота у ворот Литвы после углового. На этот раз забрали отскок, последовал заброс на Хлусевича, тот был один в штрафной и бил с близкого расстояния. Плохо получилось, вратарь спокойно забрал мяч. И судьи зафиксировали офсайд.
Литовцы атакуют правым флангом, пока не очень опасно, но уже не в первый раз. Последовал прострел в штрафную, но там были только игроки российской сборной.
Угловой в наши ворота также заканчивается ударом головой, он получился неточным. И арбитры зафиксировали фол в атаке со стороны литовского игрока.
Литовцы привезли себе угловой и снова стандарт у России опасный. Марадишвили подает, Литвинов бил головой с линии вратарской, но не вышел этот удар сильным и вратарь забрал мяч.
Литовцы нанесли первый удар по воротам Бориско, но он получился слишком слабым и мяч просто прикатился в руки нашему вратарю.
Угловой зарабатывают россияне на первой же минуте. Хлусевич пробил головой после подачи — выше ворот!
Молодежные сборные России и Литвы в квалификации Евро попали в группу С, где им противостоят Испания, Мальта, Словакия и Северная Ирландия.
Россияне занимают в группе второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Команда Галактионова сначала проиграла Испании (1:4) с крупным счетом, затем разгромила Мальту (6:0), а несколько дней назад обыграли Северную Ирландию (1:0).
Состав сборной России: Бориско, Прохин, Литвинов, Боженов, Степанов, Умяров (К), Марадишвили, Пруцев, Мухин, Хлусевич, Тюкавин