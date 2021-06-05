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Дзюба в борьбе с защитником сбросил мяч на Оздоева, закрепились игроки сборной России в штрафной Болгарии, но довести атаку до острого момента не удалось.
Не получается у Болгарии развить атаку, не держится у гостей мяч, достаточно легко отбирает его Россия, но и сама ошибается. Дважды подряд теряет мяч Зобнин.
Неплохо разыграли угловой российские футболисты, это привело к удару по воротам, но сильно мимо летит мяч.
Болгары начинают садиться все ниже и не оказывают давления на российскую защиту, когда мяч оказывается у них.
Травмированный Кудряшов появляется на трибунах, идет он, прихрамывая. Существует вероятность, что травма у него достаточно серьезная, может дойти до того, что игрок выпадет из заявки команды на чемпионат Европы.
63 на 37 владение мячом в пользу России. Достаточно большое преимущество у российской команды, опасные моменты подопечные Черчесова тоже создают.
В офсайд забирается Алексей Ионов в штрафной сборной Болгарии.
Зобнин под прессингом вынужден включать в игру Шунина. Достаточно много мяч проводит в воздухе.
Угловой исполняет Головин на дальний угол штрафной. где его перехватывает Джикия, однако болгарская защита справляется с этим прессингом.
Уверенно владеет сборная России мячом, не давая Болгарии создавать какие-то атаки и проходы.
Держит у себя мяч российская команда пока спокойно.
Достаточно тревожная ситуация у российских ворот возникает, но немного сумбурная атака болгар приводит к тому, что Шунин мяч выбивает.
Начала с атаки сборная России с атаки, но в итоге удар от ворот Болгарии назначает судья.
Дан свисток, первый тайм стартовал, поехали!
Команды уже на поле, гимны использованы, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.
Стоит отметить, что по ходу разминки были внесены изменения в стартовый протокол — Федора Кудряшова, получившего повреждение, заменил Андрей Семенов.
Перед стартом матча проведен интересный перформанс — гимн России исполнил Филипп Киркоров.
1 июня сборная России провела еще один контрольный матч — против Польши. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Последний матч перед стартом чемпионата Европы подопечные Станислава Черчесова начнут в следующем составе: Россия: Шунин, Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ионов, Дзюба.
Запасные: Дюпин, Сафонов, Фернандес, Дивеев, Семенов, Кузяев, Миранчук, Жемалетдинов, Мостовой, Мухин, Черышев, Соболев.
Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по мск.
Добрый вечер. Приветствуем на текстовой трансляции товарищеского матча Россия — Болгария, который проходит в Москве.