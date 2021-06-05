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Киркоров наблюдает с трибуны: Россия против Болгарии. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Болгария. ОНЛАЙН

Сборная России в Москве принимает национальную команду Болгарии в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   05 июня 18:00   |  1 тайм
Россия
0:0
Болгария
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
5 (з)   Андрей Семёнов
14 (з)   Георгий Джикия
18 (з)   Юрий Жирков
4 (з)   Вячеслав Караваев
21 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Магомед Оздоев
11 (п)   Роман Зобнин
17 (п)   Александр Головин
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
23 (в)   Иван Караджов
4 (з)   Валентин Антов
25 (з)   Петко Христов
3 (з)   Андреа Христов
21 (п)   Момчил Цветанов
18 (п)   Ивайло Чочев
16 (п)   Кристиян Малинов 9'
7 (п)   Доминик Янков
6 (н)   Бирсент Карагерен
11 (н)   Кирилл Десподов
9 (н)   Андрей Галабинов
Запасной состав
16 (в)   Юрий Дюпин
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
6 (п)   Денис Черышев
23 (п)   Далер Кузяев
27 (п)   Андрей Мостовой
29 (п)   Максим Мухин
15 (н)   Алексей Миранчук
9 (н)   Александр Соболев
19 (н)   Рифат Жемалетдинов
13 (в)   Николай Михайлов
1 (в)   Георгий Георгиев
15 (з)   Василь Божиков
14 (з)   Даниэль Димов
2 (з)   Иван Турицов
22 (п)   Петар Витанов 9'
10 (п)   Божидар Краев
12 (п)   Илиан Илиев
8 (п)   Антонио Вутов
19 (н)   Атанас Илиев
20 (н)   Димитар Красимиров
26 (н)   Георги Минчев
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 6
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 6
Трансляция
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36

Дзюба в борьбе с защитником сбросил мяч на Оздоева, закрепились игроки сборной России в штрафной Болгарии, но довести атаку до острого момента не удалось.

34

Баринов отправляет мяч на Караваева, мяч влетает в ворота, но боковой арбитр поднимает флаг — в офсайд забрался российский футболист.

32

Не получается у Болгарии развить атаку, не держится у гостей мяч, достаточно легко отбирает его Россия, но и сама ошибается. Дважды подряд теряет мяч Зобнин.

30

Неплохо разыграли угловой российские футболисты, это привело к удару по воротам, но сильно мимо летит мяч.

28

Еще один опаснейший момент! У ворот Болгарии Дзюба обрабатывает мяч, обыгрывает защиту и отдает на Оздоева, который наносит опасный удар по воротам — мяч летит немного выше.

26

Болгары начинают садиться все ниже и не оказывают давления на российскую защиту, когда мяч оказывается у них.

24

Травмированный Кудряшов появляется на трибунах, идет он, прихрамывая. Существует вероятность, что травма у него достаточно серьезная, может дойти до того, что игрок выпадет из заявки команды на чемпионат Европы.

22

63 на 37 владение мячом в пользу России. Достаточно большое преимущество у российской команды, опасные моменты подопечные Черчесова тоже создают.

20

В офсайд забирается Алексей Ионов в штрафной сборной Болгарии.

18

Зобнин под прессингом вынужден включать в игру Шунина. Достаточно много мяч проводит в воздухе.

16

Угловой исполняет Головин на дальний угол штрафной. где его перехватывает Джикия, однако болгарская защита справляется с этим прессингом.

14

Уверенно владеет сборная России мячом, не давая Болгарии создавать какие-то атаки и проходы.

10

Опасно! Прошел запрос на Дзюбу, который отправил передачу на Зобнина, которого потеряли футболисты Болгарии, однако мяч летит мимо ворот.

9

Небольшая вынужденная пауза — сборная Болгария вынуждена провести вынужденную замену. Кристиан Малинов получил повреждение, вместо него игру продолжит Петар Витанов.

7

Держит у себя мяч российская команда пока спокойно.

4

Достаточно тревожная ситуация у российских ворот возникает, но немного сумбурная атака болгар приводит к тому, что Шунин мяч выбивает.

2

Начала с атаки сборная России с атаки, но в итоге удар от ворот Болгарии назначает судья.

1

Дан свисток, первый тайм стартовал, поехали!

18:00

Команды уже на поле, гимны использованы, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.

17:55

Стоит отметить, что по ходу разминки были внесены изменения в стартовый протокол — Федора Кудряшова, получившего повреждение, заменил Андрей Семенов.

17:53

Перед стартом матча проведен интересный перформанс — гимн России исполнил Филипп Киркоров.

17:50

1 июня сборная России провела еще один контрольный матч — против Польши. Встреча завершилась со счетом 1:1.

17:40

Последний матч перед стартом чемпионата Европы подопечные Станислава Черчесова начнут в следующем составе: Россия: Шунин, Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ионов, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Фернандес, Дивеев, Семенов, Кузяев, Миранчук, Жемалетдинов, Мостовой, Мухин, Черышев, Соболев.

17:35

Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по мск.

17:30

Добрый вечер. Приветствуем на текстовой трансляции товарищеского матча Россия — Болгария, который проходит в Москве.