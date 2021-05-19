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Головин против Мбаппе: «Монако» бьется с «ПСЖ» за Кубок Франции. LIVE

Кубок Франции. Финал. «Монако» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

«Монако» во главе с россиянином Александром Головиным играет против «ПСЖ» в финале Кубка Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   19 мая 22:15   |  Матч не начался
Монако
0:0
ПСЖ
Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени | Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
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Трансляция
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21:50

Начало встречи — в 22.15 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — финал Кубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.