Локомотив М

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Трансляция
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19:35
Начало встречи, которая состоится на стадионе в Нижнем Новгороде, запланировано на 20.00 мск.
19:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Кубка России между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».