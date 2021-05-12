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Локомотив М Крылья Советов

«Локомотив» борется с «Крыльями Советов» за Кубок. LIVE

Кубок России. Финал. «Локомотив» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» встречаются в финале Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   12 мая 20:00   |  Матч не начался
Локомотив М
0:0
Крылья Советов
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья:
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Трансляция
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19:35

Начало встречи, которая состоится на стадионе в Нижнем Новгороде, запланировано на 20.00 мск.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Кубка России между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».