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Локомотив М ЦСКА

Битва за финал: «Локомотив» против ЦСКА. LIVE

Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Московские «Локомотив» и ЦСКА встречаются в полуфинале Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/2 финала  |   21 апреля 19:00   |  Матч не начался
Локомотив М
0:0
ЦСКА
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья:
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Трансляция
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18:35

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.