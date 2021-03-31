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Трансляция
С конца
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18:35
Игра начнется в 19.00 мск.
18:30
В венгерском Сомбатхее сборные Дании и России играют решающий матч групповой стадии молодежного чемпионата Европы по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.