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Решающий бой: Россия против Дании на молодежном Евро, LIVE

Евро U21. Группа С. 3-й тур. Дания — Россия. ОНЛАЙН

В своем третьем, решающем матче групповой стадии молодежного чемпионата Европы сборная России под руководством Михаила Галактионова сражается за выход в плей-офф с Данией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C  |   31 марта 19:00   |  Матч не начался
Дания U21
0:0
Россия U21
Стадион «Халадаш», Сомбатхей | Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
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Трансляция
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18:35

Игра начнется в 19.00 мск.

18:30

В венгерском Сомбатхее сборные Дании и России играют решающий матч групповой стадии молодежного чемпионата Европы по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.