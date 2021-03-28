Россия U21

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Трансляция
С конца
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21:35
Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
21:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы Россия — Франция.