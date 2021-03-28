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Самое сложное испытание: Россия играет с Францией на молодежном ЧЕ

U21 Чемпионат Европы-2021

Молодежная сборная России после уверенной победы над Исландией со счетом 4:1 встречается с главным фаворитом турнира — командой Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа C. 2-й тур  |   28 марта 22:00   |  Матч не начался
Россия U21
0:0
Франция U21
Стадион «Халадаш», Сомбатхей | Главный судья:
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Трансляция
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21:35

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы Россия — Франция.