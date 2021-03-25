Россия U21

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Трансляция
С конца
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19:35
Начало встречи запланировано на 20.00 мск.
19:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового ранда молодежного чемпионата Европы между сборными России и Исландии.