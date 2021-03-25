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Молодежный Евро: Россия бьется с Исландией. LIVE

Молодежный чемпионат Европы. Группа C. 1-й тур. Россия — Исландия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Исландии в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 1-й тур  |   25 марта 20:00   |  Матч не начался
Россия U21
0:0
Исландия U21
Стадион «Альцуфер», Дьёр | Главный судья:
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Трансляция
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19:35

Начало встречи запланировано на 20.00 мск.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового ранда молодежного чемпионата Европы между сборными России и Исландии.