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Трансляция
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'12
'11
Дест отпасовал низом с правого края чужой штрафной в центр на Дембеле и тот попытался пробить с выгодной позиции, но после рикошета мяч ушел на угловой.
'9
Бускетс получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч в руки голкиперу.
'7
Дембеле получил передачу на левом краю чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Барселоны» в эти минуты матча, но за счет высокого прессинга создают хозяевам препятствия подопечные Лопетеги.
'3
Стоит напомнить, что первая игра между этими командами в полуфинале завершилась победой «Севильи» со счетом 2:0. Непросто будет отыграться сегодня «Барселоне».
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Севилья» — 2:0.