Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Барселона Севилья

Спастись в Кубке: «Барселона» бьется с «Севильей». LIVE

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. «Барселона» — «Севилья». ОНЛАЙН

В ответном матче Кубка Испании по футболу «Барселона» принимает на «Камп Ноу» «Севилью», которая выиграла первую встречу со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи .
1/2 финала. 2-й матч  |   03 марта 23:00   |  1 тайм
Барселона
1:0
Севилья
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Дембеле 12'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
15 (з)   Клеман Лангле
3 (з)   Жерар Пике
28 (з)   Оскар Гарсия
18 (з)   Жорди Альба
2 (з)   Серджино Дест
5 (п)   Серхио Бускетс
21 (п)   Френки де
11 (н)   Усман Дембеле 12'
16 (н)    Педри
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Томаш Вацлик
12 (з)   Жюль Кунде
20 (з)   Диего Карлос
7 (п)    Сусо
17 (п)   Алейш Видаль
21 (п)   Оливер Торрес
25 (п)    Фернандо
8 (п)   Жоан Жордан
19 (п)   Маркос Акунья
15 (н)   Юссеф Эн-Несири
9 (н)   Люк де
Запасной состав
13 (в)    Нето
26 (в)   Игнасио Пенья
23 (з)   Самуэль Юмтити
24 (з)   Хуниор Фирпо
27 (п)   Илаш Мориба
12 (п)   Рики Пуч
9 (н)   Мартин Брайтвайт
7 (н)   Антуан Гризманн
17 (н)   Франсиску Тринкан
31 (в)   Хави Диас
3 (з)   Серхи Гомес
16 (з)   Хесус Навас
4 (з)   Карим Рекик
6 (п)   Неманья Гудель
24 (п)   Алехандро Гомес
5 (п)   Лукас Окампос
10 (п)   Иван Ракитич
11 (н)   Мунир Эль-Хаддади
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'12
Гол! 1:0! Месси передал мяч Дембеле на левый край чужой штрафной, а тот под прессингом отошел чуть назад и исполнил прицельный удар в ближнюю шестерку ворот!
'11
Дест отпасовал низом с правого края чужой штрафной в центр на Дембеле и тот попытался пробить с выгодной позиции, но после рикошета мяч ушел на угловой.
'9
Бускетс получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч в руки голкиперу.
'7
Дембеле получил передачу на левом краю чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Барселоны» в эти минуты матча, но за счет высокого прессинга создают хозяевам препятствия подопечные Лопетеги.
'3
Стоит напомнить, что первая игра между этими командами в полуфинале завершилась победой «Севильи» со счетом 2:0. Непросто будет отыграться сегодня «Барселоне».
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Севилья» — 2:0.