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На пути к трофею: «Уфа» принимает «Урал» в Кубке. LIVE

Кубок России. 1/8 финала. «Уфа» — «Урал». ОНЛАЙН

В перенесенном матче 1/8 финала Кубка России по футболу «Уфа» на своем поле принимает екатеринбургский «Урал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   03 марта 12:00   |  1 тайм
Уфа
0:0
Урал
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
(з)   Неманья Милетич
15 (з)   Константин Плиев
3 (з)   Александр Сухов
55 (з)   Джемал Табидзе
(п)   Парфе Бизоза
(п)   Филип Мрзляк
(п)   Остон Урунов
18 (н)   Комнен Андрич
75 (н)   Тимур Жамалетдинов
(в)   Иван Коновалов
15 (з)   Денис Кулаков
4 (з)   Стефан Страндберг
93 (з)   Алексей Герасимов
18 (п)   Бранко Йовичич
13 (п)   Игорь Калинин
19 (п)   Даниэль Мишкич
(п)   Рамазан Гаджимурадов
5 (п)   Андрей Егорычев
(н)   Юлдрен Ибрахимай
20 (н)   Андрей Панюков
Запасной состав
1 (в)   Алексей Чернов
(в)   Иван Кукушкин
3 (з)   Павел Аликин
(з)   Олег Дзантиев
2 (з)   Григорий Морозов
4 (з)   Алексей Никитин
7 (п)   Дмитрий Сысуев
22 (п)   Артём Голубев
29 (п)   Владислав Камилов
57 (н)   Вячеслав Кротов
31 (в)   Ярослав Годзюр
(з)   Арсен Адамов
(з)   Иван Кузьмичев
44 (з)   Владимир Рыков
6 (п)   Рафал Аугустыняк
10 (п)   Эрик Бикфалви
(п)   Отман Эль-Кабир
30 (п)   Алексей Евсеев
95 (п)   Чингиз Магомадов
(н)   Артём Максименко
9 (н)   Павел Погребняк
Трансляция
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'26
Андрич с правого края вошёл в штрафную и мягко навесил во вратарскую! Страндберг выиграл позицию, помешав Жамалетдинову пробить через себя в падении.
'24
Уральцы в контратаке выскочили три в четыре, Ибрахимай сделал пас в штрафную — Табидзе здорово отработал и перехватил мяч.
'22
Атака уфимцев левым флангом. Мрзляк навесил в район 11-метровой отметки — уральцы выиграли борьбу и вынесли мяч.
'20
Кулаков сделал длинную передачу вперёд, Ибрахимай тянулся, но не успел к мячу.
'18
Совсем успокоилась игра, мяч находится в основном в центре поля.
'16
Егорычева грубо встретили на левом фланге. Но арбитр чуть раньше зафиксировал офсайд, а так мог быть перспективный штрафной для «Урала».
'14
Бизоза ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную — гости выиграли борьбу и выбили мяч в сторону.
'12
Успокоилась игра. «Урал» держит мяч на своей половине поля без продвижения вперёд.
'10
Урунов разогнал атаку и сделал передачу к штрафной, Андрич пошёл в обводку и потерял мяч.
'8
Борьба в штрафной «Урала», Жамалетдинов пошёл в борьбу и упал в борьбе с Кулаковым. Арбитр показал, что всё было чисто.
'6
Угловой для «Урала», Беленов вышел из ворот и кулаком выбил мяч в сторону.
'5
Кулаков забежал по правому флангу и мягко навесил в штрафную — Панюков пошёл в борьбу, но не успел к мячу.
'3
«Урал » бодро выглядит на первых минутах — хорошо ходит мяч у гостей.
'1
Ибрахимай получил пас на ход, по центру убежал один на один с вратарём и пробил низом — Беленов отразил мяч ногой! И тут же прозвучал свисток арбитра — офсайд был у игрока «Урала».
'0
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Уфа» — «Урал». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.