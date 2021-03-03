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Трансляция
С конца
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'26
Андрич с правого края вошёл в штрафную и мягко навесил во вратарскую! Страндберг выиграл позицию, помешав Жамалетдинову пробить через себя в падении.
'24
Уральцы в контратаке выскочили три в четыре, Ибрахимай сделал пас в штрафную — Табидзе здорово отработал и перехватил мяч.
'22
Атака уфимцев левым флангом. Мрзляк навесил в район 11-метровой отметки — уральцы выиграли борьбу и вынесли мяч.
'20
Кулаков сделал длинную передачу вперёд, Ибрахимай тянулся, но не успел к мячу.
'18
Совсем успокоилась игра, мяч находится в основном в центре поля.
'16
Егорычева грубо встретили на левом фланге. Но арбитр чуть раньше зафиксировал офсайд, а так мог быть перспективный штрафной для «Урала».
'14
Бизоза ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную — гости выиграли борьбу и выбили мяч в сторону.
'12
Успокоилась игра. «Урал» держит мяч на своей половине поля без продвижения вперёд.
'10
Урунов разогнал атаку и сделал передачу к штрафной, Андрич пошёл в обводку и потерял мяч.
'8
Борьба в штрафной «Урала», Жамалетдинов пошёл в борьбу и упал в борьбе с Кулаковым. Арбитр показал, что всё было чисто.
'6
Угловой для «Урала», Беленов вышел из ворот и кулаком выбил мяч в сторону.
'5
Кулаков забежал по правому флангу и мягко навесил в штрафную — Панюков пошёл в борьбу, но не успел к мячу.
'3
«Урал » бодро выглядит на первых минутах — хорошо ходит мяч у гостей.
'1
Ибрахимай получил пас на ход, по центру убежал один на один с вратарём и пробил низом — Беленов отразил мяч ногой! И тут же прозвучал свисток арбитра — офсайд был у игрока «Урала».
'0
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Уфа» — «Урал». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.