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Трансляция
С конца
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'25
Разыграли гости угловой, после подачи в штрафную Солдатенков пяткой скинул мяч во вратарскую, откуда Божин пробил над перекладиной!
'24
Опасный кросс прошёл во вратарскую «Химок» — Боженов в падении выбил мяч за лицевую!
'22
Зиньковский низом пробивал под ближнюю штангу — Лантратов среагировал!
'21
'20
Конате получил повреждение, схватившись за плечо. Врачи быстро справились со своей задачей.
'18
'18
Глушаков от угла поля доставил мяч на ближнюю штангу, где самарцы всё контролировали.
'17
Сергеев неплохо открылся в передней линии, но попался в офсайдную ловушку.
'16
Мирзов прошёл по правому краю, сместился в центр, но потерял мяч у линии штрафной — сработала у самарцев подстраховка в обороне.
'14
Зеффан правым краем подключился в атаку «Крыльев», но выполнил неудачную подачу — мяч покинул пределы поля.
'12
Кухарчук получил приличный толчок в спину, но за этот фол карточку не влепили.
'10
«Химки» получили мяч под свой контроль, но пока без продвижения к воротам соперника.
'8
'7
'6
А у нас тут VAR взялся просматривать момент в штрафной «Химок»! Пенальти?
'5
«Крылья» получили право на свой угловой, но его розыгрыш не привёл к моменту у ворот Лантратова.
'4
Присутствует на поле снежный покров. Не самые лучшие погодные условия, но эту кубковую битву решили провести в первоначально назначенную дату.
'2
Хозяева в первой же атаке заработали угловой. Глушаков исполнил высокую подачу в гостевую штрафную, откуда Тихий пробил головой — мяч не долетел до ворот!
'1
Дан свисток к началу матча! Химчане разыграли мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Химки» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.