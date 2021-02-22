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Химки Крылья Советов

«Химки» бьются с «Крыльями» за выход в четвертьфинал Кубка. LIVE

Кубок России. 1/8 финала. «Химки» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

«Химки» принимают самарские «Крылья Советов» в матче 1/8 финала Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   22 февраля 14:30   |  1 тайм
Химки
0:1
Крылья Советов
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Тихий 8'
Тихонов 19'
Идову 22'
Сергеев 8' (пен)
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Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Илья Лантратов
15 (з)   Егор Данилкин
4 (з)   Брайан Идову 22'
6 (з)   Дмитрий Тихий 8'
42 (з)   Михаил Тихонов 19'
87 (п)   Кирилл Боженов
5 (п)   Александр Трошечкин
8 (п)   Денис Глушаков
44 (п)   Илья Кухарчук
11 (п)   Резиуан Мирзов
45 (н)   Мохамед Конате
1 (в)   Иван Ломаев
4 (з)   Александр Солдатенков
18 (з)   Мехди Зеффан
47 (з)   Сергей Божин
6 (п)   Денис Якуба
17 (п)   Антон Зиньковский
5 (п)   Юрий Горшков
84 (п)   Александр Гацкан
11 (п)   Роман Ежов
33 (н)   Иван Сергеев 8'
19 (н)   Дмитрий Цыпченко
Запасной состав
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
25 (з)   Александр Филин
2 (з)   Арсений Логашов
21 (п)   Илья Камышев
28 (п)   Павел Могилевец
10 (н)   Камран Алиев
80 (н)   Максим Жумабеков
39 (в)   Евгений Фролов
81 (в)   Богдан Овсянников
3 (з)   Никита Чернов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
7 (п)   Сафа Хади
77 (п)   Дмитрий Кабутов
23 (п)   Дмитрий Комбаров
52 (п)   Данила Смирнов
57 (п)   Владислав Тюрин
8 (п)   Максим Витюгов
69 (н)   Егор Голенков
10 (н)   Владислав Сарвели
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
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'25
Разыграли гости угловой, после подачи в штрафную Солдатенков пяткой скинул мяч во вратарскую, откуда Божин пробил над перекладиной!
'24
Опасный кросс прошёл во вратарскую «Химок» — Боженов в падении выбил мяч за лицевую!
'22
Зиньковский низом пробивал под ближнюю штангу — Лантратов среагировал!
'21
Идову за грубый подкат получил жёлтую карточку. Продолжает Вилков наказывать химчан!
'20
Конате получил повреждение, схватившись за плечо. Врачи быстро справились со своей задачей.
'18
Сергеев был готов убежать в контратаку «Крыльев», вырисовывался чистый выход один на один, но Тихонов в центре поля двумя руками прихватил самарского форварда, за что получил прямую красную карточку! Суровое решение Вилкова!
'18
Глушаков от угла поля доставил мяч на ближнюю штангу, где самарцы всё контролировали.
'17
Сергеев неплохо открылся в передней линии, но попался в офсайдную ловушку.
'16
Мирзов прошёл по правому краю, сместился в центр, но потерял мяч у линии штрафной — сработала у самарцев подстраховка в обороне.
'14
Зеффан правым краем подключился в атаку «Крыльев», но выполнил неудачную подачу — мяч покинул пределы поля.
'12
Кухарчук получил приличный толчок в спину, но за этот фол карточку не влепили.
'10
«Химки» получили мяч под свой контроль, но пока без продвижения к воротам соперника.
'8
ГОЛ! Сергеев уверенно пробил с 11-метровой отметки, направив мяч в сетку ворот!
'7
Вилков изучил повтор и указал на «точку»! Цыпченко в противоборстве с Тихим упал в штрафной, что и послужило поводом назначить пенальти!
'6
А у нас тут VAR взялся просматривать момент в штрафной «Химок»! Пенальти?
'5
«Крылья» получили право на свой угловой, но его розыгрыш не привёл к моменту у ворот Лантратова.
'4
Присутствует на поле снежный покров. Не самые лучшие погодные условия, но эту кубковую битву решили провести в первоначально назначенную дату.
'2
Хозяева в первой же атаке заработали угловой. Глушаков исполнил высокую подачу в гостевую штрафную, откуда Тихий пробил головой — мяч не долетел до ворот!
'1
Дан свисток к началу матча! Химчане разыграли мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Химки» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.