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Трансляция
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'13
'10
Продолжают жёлто-синие владеть инициативой. Поярков слева навесил мяч в штрафную «Ахмата», Соу выиграл верх, но головой наносил удар из непростого положения — над перекладиной!
'8
Полоз с правого фланга забросил мяч на дальний угол грозненской вратарской — мимо Соу и Альмквиста!
'6
'5
'4
«Ростов» на правах хозяев активно начал встречу. Альмквист, подтолкнув соперника в спину, нарушил правила на левом краю атаки.
'2
Поярков с подбора издали зарядил в касание — мяч полетел выше ворот «Ахмата»!
'1
Начался наш кубковый поединок! «Ростов» разыграл мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.