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Ростов Ахмат

Битва в Кубке: «Ростов» против «Ахмата». LIVE

Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» — «Ахмат». ОНЛАЙН

В матче 1/8 финала Кубка России «Ростов» принимает «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   21 февраля 19:30   |  1 тайм
Ростов
0:0
Ахмат
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Ненахов 6'
Бериша 6'
Швец 13'
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Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
34 (з)   Алексей Козлов
55 (з)   Максим Осипенко
71 (з)   Николай Поярков
17 (п)   Матиас Норманн
7 (п)   Роман Ерёменко
15 (п)   Данил Глебов
5 (п)   Деннис Хаджикадунич
11 (н)   Понтус Альмквист
99 (н)   Дмитрий Полоз
20 (н)   Али Соу
88 (в)   Гиорги Шелия
24 (з)   Максим Ненахов 6'
20 (з)   Зоран Нижич
15 (з)   Андрей Семёнов
8 (з)   Мирослав Богосавац
94 (п)   Артём Тимофеев
14 (п)   Артём Полярус
23 (п)   Антон Швец 13'
7 (п)   Бернард Бериша 6'
29 (н)   Владимир Ильин
3 (н)   Георгий Мелкадзе
Запасной состав
1 (в)   Егор Бабурин
77 (в)   Максим Рудаков
2 (з)   Хайтам Алеесами
22 (з)   Александр Павловец
3 (з)   Томас Рукас
23 (п)   Роман Тугарев
19 (п)   Хорен Байрамян
8 (п)   Армин Гигович
87 (п)   Андрей Лангович
21 (п)   Георгий Махатадзе
9 (н)   Давид Тошевски
13 (н)   Владимир Обухов
42 (в)   Александр Мелихов
96 (з)   Марат Быстров
55 (з)   Александр Пуцко
4 (з)   Уилкер Анхель
6 (п)   Амир Адуев
10 (п)   Халид Кадыров
99 (п)   Лечи Садулаев
11 (п)    Исмаэл
18 (н)   Ладислав Альмаси
9 (н)   Габриэль Янку
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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'13
Швец в верховом единоборстве локтем попал в лицо Ерёменко — бесспорная жёлтая карточка! Уже три «горчичника» в пассиве у «Ахмата»!
'10
Продолжают жёлто-синие владеть инициативой. Поярков слева навесил мяч в штрафную «Ахмата», Соу выиграл верх, но головой наносил удар из непростого положения — над перекладиной!
'8
Полоз с правого фланга забросил мяч на дальний угол грозненской вратарской — мимо Соу и Альмквиста!
'6
Бериша наговорил лишнего арбитру — жёлтая карточка выдана капитану «Ахмата»!
'5
Ненахов не успел за рывком Альмквиста, сфолив в итоге на жёлтую карточку.
'4
«Ростов» на правах хозяев активно начал встречу. Альмквист, подтолкнув соперника в спину, нарушил правила на левом краю атаки.
'2
Поярков с подбора издали зарядил в касание — мяч полетел выше ворот «Ахмата»!
'1
Начался наш кубковый поединок! «Ростов» разыграл мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.