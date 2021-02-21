Локомотив М

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Трансляция
С конца
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'90+3
Матч окончен! «Локомотив» в 1/8 финала Кубка России разгромил «Тамбов» — 3:0. У москвичей отличились Пабло, Камано и Крыховяк. «Железнодорожники» полностью контролировали ход встречи и не реализовали ещё несколько убойных моментов. Гости выглядели блекло и за всю игру не нанесли ни одного удара в створ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+1
Мухин сыграл на подборе и пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета улетел в сторону.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
«Локомотив» держит мяч без продвижения вперёд. Всё идёт к уверенной победе хозяев.
'87
'85
По владению мячом огромное преимущество у «Локомотива» — 73% на 27%. И по ударам москвичи имеют ощутимый перевес — 15:1 (в створ — 9:0).
'83
«Тамбов» убежал в контратаку и заработал угловой. Но москвичи спокойно отбились после навеса в штрафную.
'82
'80
Пенальти в ворота «Тамбова»! Эдер вошёл в штрафную и получил по ноге от защитника.
'78
Пабло откликнулся на подачу со штрафного и пробил головой! Мяч пролетел выше перекладины.
'76
'73
'73
'72
'70
«Локомотив» уверенно держит мяч на чужой половине поля. Всё под контролем у москвичей.
'68
Крыховяк освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — мяч улетел выше перекладины.
'66
Контратака «Тамбова»! Гильерме далеко выбежал из ворот и выбил мяч в сторону, опередив Чабанова.
'64
Лисакович боролся в штрафной «Тамбова», но не сумел зацепиться за мяч.
'62
'62
'60
Жемалетдинов сделал заброс в штрафную, Лисакович под углом вывалился на ворота, но не сумел пробить Рыжикова!
'58
'56
Рыбусь с углового навесил во вратарскую, Чорлука сыграл на опережение и пробил головой — Рыжиков на месте!
'54
Контратака «Тамбова»! Минаев по центру дошёл до штрафной, но Чорлука накрыл удар соперника. Даже угловой не удалось заработать.
'52
После перерыва картина не изменилась — вся игра на половине поля «Тамбова».
'50
Рыбусь с углового навесил во вратарскую, гости выиграли борьбу и выбили мяч.
'48
Рыбчинский сделал заброс, Лисакович ворвался в штрафную и заработал угловой.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Единственный гол забил Пабло, замкнув подачу с углового. Первый тайм прошёл с ощутимым преимуществом москвичей — вся игра шла на половине поля «Тамбова».
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Рыбчинский на фланге сыграл в стенку с партнёром и прострелил — гости вынесли мяч в сторону.
'42
Гости справились с подачей Камано с углового.
'41
Иосифов с правого края влетел в штрафную, собрал на себя двух соперников и потерял мяч.
'39
Москвичи спокойно держат мяч возле чужой штрафной. Игра полностью под контролем хозяев.
'37
'35
Игнатьев получил повреждение — он захромал и покинул пределы поля.
'33
Лисакович сделал скидку в штрафную, Игнатьев сместился к центру и пробил в защитника.
'31
Очередное подключение к атаке Рыбчинского. Очень активен на правом фланге 94-й номер «Локомотива».
'29
У «Тамбова» пока совсем ничего не получается. Не удаётся перевести игру на половину поля москвичей.
'27
'25
Рыбусь подключился к атаке и низом прострелил в штрафную — мяч после рикошета улетел на угловой.
'23
Шахов грубо встретил Лисаковича, ударив соперника сзади по ногам.
'21
Борьба в штрафной «Тамбова»! Лисакович сделал скидку на дальнюю штангу — Камано не дотянулся!
'20
Рыбчинский с фланга доставил мяч в штрафную, Камано пробил в руки Рыжикову.
'17
Позиционная атака «Локомотива», Мухин с дальней дистанции запустил мяч на трибуну.
'15
Не прекращается снегопад в Москве. Погодные условия далеки до оптимальных.
'13
Как показал повтор, была игра рукой у Жемалетдинова. Продолжаем, 0:0.
'11
'11
Жемалетдинов сделал скидку на дальнюю штангу! Рыжиков выскочил из ворот, опередив Игнатьева.
'10
Правым флангом организовали атаку гости, Крыховяк в подкате выбил мяч у Карапузова.
'8
Пока что вся игра идёт на половине поля «Тамбова». Не держится мяч у гостей.
'6
Крыховяк сместился к центру и с 30 метров пальнул под перекладину — Рыжиков перевёл на угловой.
'4
Жемалетдинов с фланга дошёл до лицевой и навесил в штрафную — гости отбились.
'2
Рыбчинский подключился к атаке и пробил в ближний угол — Рыжиков кулаками перевёл на угловой.
'1
Матч начался! «Локомотив» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Локомотив» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.