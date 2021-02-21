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«Локомотив» выбил спасающийся от банкротства «Тамбов» из Кубка

«Локомотив» обыграл «Тамбов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский «Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в четвертьфинал Кубка России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 3:0.
1/8 финала  |   21 февраля 17:00   |  закончен
Локомотив М
3:0
Тамбов
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Пабло 27'
Камано 58'
Крыховяк 82' (пен)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
3 (з)    Пабло 27'
31 (з)   Мацей Рыбусь
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев 38'
7 (п)   Гжегож Крыховяк 82'
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
76 (п)   Максим Мухин
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
25 (н)   Франсуа Камано 58'
88 (н)   Виталий Лисакович
1 (в)   Сергей Рыжиков
17 (з)   Зураб Гигашвили
13 (з)   Виталий Шахов
26 (з)   Фарход Васиев
3 (з)   Александр Денисов
87 (п)   Тигран Аванесян 62'
31 (п)   Никита Дроздов
81 (п)   Владимир Кабахидзе 76'
23 (п)   Владислав Карапузов
37 (н)   Роман Минаев 73'
11 (н)   Саид Алиев 62'
Запасной состав
60 (в)   Андрей Савин
77 (в)   Антон Коченков
45 (з)   Александр Сильянов
37 (з)   Станислав Магкеев
27 (з)    Мурило
74 (з)   Артур Чёрный
4 (з)   Виталий Лысцов
68 (п)   Никита Иосифов 38'
69 (п)   Даниил Куликов
38 (п)   Николай Титков
19 (н)   Антонио Эдер
92 (н)   Михаил Агеев
73 (в)   Никита Чагров
10 (п)   Евгений Чабанов 62'
42 (п)   Лоуренс Анвон 76'
18 (н)   Кирилл Климов 62'
90 (н)   Дмитрий Меренчуков 73'
Трансляция
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'90+3
Матч окончен! «Локомотив» в 1/8 финала Кубка России разгромил «Тамбов» — 3:0. У москвичей отличились Пабло, Камано и Крыховяк. «Железнодорожники» полностью контролировали ход встречи и не реализовали ещё несколько убойных моментов. Гости выглядели блекло и за всю игру не нанесли ни одного удара в створ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+1
Мухин сыграл на подборе и пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета улетел в сторону.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
«Локомотив» держит мяч без продвижения вперёд. Всё идёт к уверенной победе хозяев.
'87
Агеев заменил Жемалетдинова.
'85
По владению мячом огромное преимущество у «Локомотива» — 73% на 27%. И по ударам москвичи имеют ощутимый перевес — 15:1 (в створ — 9:0).
'83
«Тамбов» убежал в контратаку и заработал угловой. Но москвичи спокойно отбились после навеса в штрафную.
'82
ГОЛ! Крыховяк с пенальти аккуратно пробил низом — Рыжиков взглядом проводил мяч!
'80
Пенальти в ворота «Тамбова»! Эдер вошёл в штрафную и получил по ноге от защитника.
'78
Пабло откликнулся на подачу со штрафного и пробил головой! Мяч пролетел выше перекладины.
'76
Лоуренс вышел вместо Кабахидзе.
'73
Эдер и Куликов вышли вместо Лисаковича и Камано.
'73
Двойной заменой ответил Марко Николич.
'72
Меренчуков вышел вместо Минаева.
'70
«Локомотив» уверенно держит мяч на чужой половине поля. Всё под контролем у москвичей.
'68
Крыховяк освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — мяч улетел выше перекладины.
'66
Контратака «Тамбова»! Гильерме далеко выбежал из ворот и выбил мяч в сторону, опередив Чабанова.
'64
Лисакович боролся в штрафной «Тамбова», но не сумел зацепиться за мяч.
'62
Климов и Чабанов вышли вместо Алиева и Аванесяна.
'62
Двойная замена у «Тамбова».
'60
Жемалетдинов сделал заброс в штрафную, Лисакович под углом вывалился на ворота, но не сумел пробить Рыжикова!
'58
ГОЛ! Рыбчинский по скорости прорвался по правому флангу и прострелил низом вдоль ворот — Камано замкнул с трёх метров!
'56
Рыбусь с углового навесил во вратарскую, Чорлука сыграл на опережение и пробил головой — Рыжиков на месте!
'54
Контратака «Тамбова»! Минаев по центру дошёл до штрафной, но Чорлука накрыл удар соперника. Даже угловой не удалось заработать.
'52
После перерыва картина не изменилась — вся игра на половине поля «Тамбова».
'50
Рыбусь с углового навесил во вратарскую, гости выиграли борьбу и выбили мяч.
'48
Рыбчинский сделал заброс, Лисакович ворвался в штрафную и заработал угловой.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Единственный гол забил Пабло, замкнув подачу с углового. Первый тайм прошёл с ощутимым преимуществом москвичей — вся игра шла на половине поля «Тамбова».
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Рыбчинский на фланге сыграл в стенку с партнёром и прострелил — гости вынесли мяч в сторону.
'42
Гости справились с подачей Камано с углового.
'41
Иосифов с правого края влетел в штрафную, собрал на себя двух соперников и потерял мяч.
'39
Москвичи спокойно держат мяч возле чужой штрафной. Игра полностью под контролем хозяев.
'37
Вынужденная замена у «Локомотива». Иосифов вышел вместо Игнатьева.
'35
Игнатьев получил повреждение — он захромал и покинул пределы поля.
'33
Лисакович сделал скидку в штрафную, Игнатьев сместился к центру и пробил в защитника.
'31
Очередное подключение к атаке Рыбчинского. Очень активен на правом фланге 94-й номер «Локомотива».
'29
У «Тамбова» пока совсем ничего не получается. Не удаётся перевести игру на половину поля москвичей.
'27
ГОЛ! Прошла подача с углового, Пабло во вратарской опередил Рыжикова и головой послал мяч под перекладину!
'25
Рыбусь подключился к атаке и низом прострелил в штрафную — мяч после рикошета улетел на угловой.
'23
Шахов грубо встретил Лисаковича, ударив соперника сзади по ногам.
'21
Борьба в штрафной «Тамбова»! Лисакович сделал скидку на дальнюю штангу — Камано не дотянулся!
'20
Рыбчинский с фланга доставил мяч в штрафную, Камано пробил в руки Рыжикову.
'17
Позиционная атака «Локомотива», Мухин с дальней дистанции запустил мяч на трибуну.
'15
Не прекращается снегопад в Москве. Погодные условия далеки до оптимальных.
'13
Как показал повтор, была игра рукой у Жемалетдинова. Продолжаем, 0:0.
'11
«Локомотив» забил гол, но будет проверка ВАР на игру рукой! Рыбчинский с фланга вырезал подачу во вратарскую! Лисаковичу успел к мячу, а Камано замкнул с двух метров!
'11
Жемалетдинов сделал скидку на дальнюю штангу! Рыжиков выскочил из ворот, опередив Игнатьева.
'10
Правым флангом организовали атаку гости, Крыховяк в подкате выбил мяч у Карапузова.
'8
Пока что вся игра идёт на половине поля «Тамбова». Не держится мяч у гостей.
'6
Крыховяк сместился к центру и с 30 метров пальнул под перекладину — Рыжиков перевёл на угловой.
'4
Жемалетдинов с фланга дошёл до лицевой и навесил в штрафную — гости отбились.
'2
Рыбчинский подключился к атаке и пробил в ближний угол — Рыжиков кулаками перевёл на угловой.
'1
Матч начался! «Локомотив» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Локомотив» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.