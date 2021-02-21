- 449159 просмотров Какими выплатами от государства не пользуются россияне
- 192867 просмотров Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО
- 110024 просмотра Марсоход Perseverance прислал на Землю первые снимки с места посадки
- 74374 просмотра Сотникова, Садальский, Любшин: кто пришел на прощание с Мягковым
- 62513 просмотров Россияне рассказали, как переживают аномальные морозы в США
- 53114 просмотров Вирусологи рассказали о невосприимчивости россиян к новым штаммам ковида
- 40483 просмотра Медведев разгромил Циципаса в полуфинале Australian Open
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+5
И всё на этом, финальный свисток прозвучал. «Краснодар» потерпел второе домашнее поражение подряд после проигрыша загребскому «Динамо» в Лиге Европы, и из Кубка России, в отличие от Лиги Европы, вылетел. Много сильных клубов покидает турнир уже на стадии 1/8 финала — вчера «Зенит» и «Спартак», теперь и «Краснодар». Правда, в турнирной таблице РПЛ после 19 туров «Сочи» даже выше «Краснодара» идёт, хотя там всего 3 очка разницы. Четвертьфинальные пары Кубка России станут известны после жеребьёвки. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+5
Сулейманов прорвался в штрафную с правого фланга и резко пробил перед собой, попав прямо в Джанаева!
'90+3
'90+3
'90+3
'90+1
Кабелла навесил в штрафную с правого фланга, Мевля выбил мяч, а затем защита заблокировала удар Сорокина!
'90
Четыре минуты есть у «Краснодара», чтобы спастись.
'88
В офсайде оказался Ари на правом фланге.
'87
Ари получил мяч от Кабелла и прострелил направо, на Сулейманова, тот резко пробил — Джанаев на месте!
'85
Не получается атака левым флангом у «Краснодара», теряют хозяева мяч.
'84
'82
'81
'79
Джанаев вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса с правого фланга.
'78
Кабелла прострелил к углу вратарской, Сулейманов пробил в касание — рядом со штангой!
'76
Сулейманов сместился с правого фланга к штрафной и нанёс удар низом — очень слабо получилось, мяч даже до Джанаева не докатился.
'74
Нобоа навесил с углового, защита перехватила мяч.
'72
'71
Заболотный забрался в небольшой офсайд на линии штрафной.
'69
Берг добрался до мяча в левой части штрафной после прострела Чернова и пробил в касание и дальний угол — Джанаев среагировал!
'67
'65
Жоаозиньо выполнил прострел на Юсупова, который в касание из штрафной пробил выше ворот!
'63
'63
'63
'61
Ионов мощно пробил под перекладину со средней дистанции — Джанаев справился и на этот раз!
'59
Опасно метался мяч по штрафной «Сочи» после углового, но до удара дело так и не дошло.
'58
Чернов получил мяч в левой части штрафной и резко пробил под перекладину в ближний угол — Джанаев среагировал и перевёл на угловой!
'56
Терехов, возможно, чуть зацепил мяч ногой в штрафной после удара соперника, но судьи назначили удар от ворот всё же.
'55
'54
'53
В ответной атаке Смольников прострелил справа, но пробить по воротам никому не удалось.
'52
'50
Сорокину понадобилась помощь после столкновения с Заболотным в центре поля, но быстро привели его в себя.
'48
Цаллагов получил мяч от Нобоа и пробил от линии штрафной в соперника.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм южного дерби прошёл в упорной борьбе, несколько интересных моментов у ворот мы увидели, но до голов дело так и не дошло — 0:0. С нетерпением ждём вторую половину матча!
'45
Вандерсон пробил с лёта после заброса Ионова в центр штрафной — Джанаев парировал мяч, а после этого рефери поднял флажок — офсайд!
'44
'43
'42
Вандерсон упал на газон после борьбы с Цаллаговым, но рефери не увидел здесь нарушение правил!
'40
Жоаозиньо ушёл в лицевую, совершил подачу к линии вратарской «Краснодара», Заболотный сумел с лёта пробить, но из борьбы — выше перекладины!
'38
Ионов готов был ворваться в штрафную «Сочи», но далековато от себя отпустил мяч!
'36
Заболотный по центру двигался в атаку, не стал входить в штрафную, пробив низом — Городов на месте!
'35
Смольников с правого фланга навесил в центр штрафной «Сочи», Классон решил подарить нам красоту, но удар через себя выше мимо цели!
'34
Нобоа совершил заброс в район 11-мтеровой отметки, Заболотный в борьбе головой пробил, но мяч полетел далеко в сторону от ворот.
'32
Застряла атака «Краснодара» на левом фланге — Вандерсон и Ионов не смогли запутать оборону «Сочи».
'30
Заболотный перестарался в борьбе у чужой штрафной, нарушив правила на Смольникове.
'29
Больше мяча у «Краснодара», но «Сочи» тоже не забывает про атаку.
'26
Вандерсону предложили передачу в касание, но Джанаев первым успел к мячу, здорово сыграв на выходе из ворот!
'24
Берг принял фланговую передачу в гостевой штрафной, но защитник успел помешать шведу нанести беспрепятственный удар!
'22
Классон из центра штрафной «Сочи» пробил с лёта, но в створ не попал — над перекладиной пролетел мяч!
'20
Вандерсон от угла поля исполнил подачу на ближнюю штангу, но там сочинцы сработали надёжно.
'18
Ионов разогнал атаку хозяев, заметил Берга на границе штрафной, но передача до шведа не дошла.
'16
Жоаозиньо классно вырезал подачу к воротам «Краснодара», но Терехов не подстроился под мяч после неожиданного отскока!
'15
'14
Цаллагов протащил мяч до штрафной «Краснодара», но исполнил слишком сильную передачу — Городову в руки.
'12
Вандерсон получил шанс на удар из пределов сочинской штрафной, но попытка с левой вышла неудачной — мяч свалился с ноги!
'10
Ионов пошёл на заброс в штрафную «Сочи», но мяч достал уже за лицевой линией — удар от ворот.
'8
«Краснодар» пробует наладить контроль над мячом, но пока преимущественно на своей половине поля.
'6
Мевля прервал прострел в штрафную«Сочи»- первый краснодарский подход!
'5
Не получилось у хозяев после перехвата выйти в контратаку. Спокойное начало матча.
'4
Сочинцы на первых минутах комбинируют на чужой половине поля, но пока без опасных подходов к воротам.
'2
Прошёл первый заброс из глубины в направлении Заболотного, но мяч достался Городову.
'1
Дан свисток к началу матча! «Сочи» разыграл мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.