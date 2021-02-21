'90+5

И всё на этом, финальный свисток прозвучал. «Краснодар» потерпел второе домашнее поражение подряд после проигрыша загребскому «Динамо» в Лиге Европы, и из Кубка России, в отличие от Лиги Европы, вылетел. Много сильных клубов покидает турнир уже на стадии 1/8 финала — вчера «Зенит» и «Спартак», теперь и «Краснодар». Правда, в турнирной таблице РПЛ после 19 туров «Сочи» даже выше «Краснодара» идёт, хотя там всего 3 очка разницы. Четвертьфинальные пары Кубка России станут известны после жеребьёвки. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!