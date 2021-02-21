'90+6

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — и интрига в этот момент умерла. После удаления ни одного нормального момента не создали игроки СКА. ЦСКА же доминировал до последней минуты, забил второй гол и много раз мог довести счёт до разгрома — но не сложилось.

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится новой жеребьёвкой.

А наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!