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Трансляция
С конца
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'90+6
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — и интрига в этот момент умерла. После удаления ни одного нормального момента не создали игроки СКА. ЦСКА же доминировал до последней минуты, забил второй гол и много раз мог довести счёт до разгрома — но не сложилось.
Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится новой жеребьёвкой.
А наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!
Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится новой жеребьёвкой.
А наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!
'90+5
Всё, матч окончен!
'90+4
Рондон отдал мяч Чалову — и Фёдор пробил по центру ворот. Снова Владимир Сугробов на месте.
'90+2
С острого угла пробил Рондон — мяч на трибуны полетел.
'90+1
Марадишвили здорово пробил по воротам из-за штрафной — Сугробов на месте. Наверняка голкипер хабаровской команды претендует на звание игрока матча.
'90
Четыре минуты добавил Казарцев ко второму тайму.
'88
СКА заработал опасный штрафной. Барков оказался первым на мяче, но пробить не смог.
'87
Всё ближе к голу Рондон. Низом прокатил он мяч мимо Сугробова — и мяч предательски прошёл рядом с дальней штангой, с внешней стороны.
'86
Классно обыгрались Рондон и Эджуке — Чидера в итоге вышел один на один, но пробил выше.
'85
'84
И Влашич, и Ахметов могли пробить с хороших позиций — но показалось, что они вообще хотели завести мяч в ворота. Удара так и не получилось.
'82
Да, было положение «вне игры».
'82
Вот и Эджуке забил свой гол — но из положения «вне игры». Хотя VAR проверяет этот момент.
'80
'78
Ещё один хороший момент мог получить Рондон — но не обработал мяч с навесной передачи.
'76
Что творит Сугробов! Влашич получил мяч от Эджуке и хлёстко пробил — вратарь СКА отбил точно на ногу Рондону, но и после его удара спас ворота!
'73
'73
'72
Сугробов два раза подряд спасает свою команду! Зайнутдинов добивал в рамку без вратаря — но защитник СКА Суслов выносит мяч с «ленточки»!
'70
'70
'69
Вновь Сугробов спасает свою команду, а на добивании Обляков не попадает в пустые ворота — перекладина!
'68
У Рондона удал не получился. На отскоке вновь пробил Влашич, но теперь низом, и Сугробов без особых проблем забрал мяч.
'66
'65
А снег усилился уже настолько, что даже на телекартинке видна постоянная рябь. И на качестве игры это не может не сказываться.
'62
Редкий выход гостей в атаку завершился неудачным прострелом — мяч спокойно забрал Акинфеев.
'59
Снова Влашич в центре внимания — на него был заброс, но к мячу Никола немного не успел. В прочем, ЦСКА в большинстве и теперь постоянно находится в атаке.
'57
Перспективная атака ЦСКА завершилась досадным фолом Влашича на линии чужой штрафной. Фол получился довольно грубым — но обошлось без предупреждения.
'54
'54
'52
'50
'48
Болельщики ЦСКА вывесили ещё один небольшой баннер — в поддержку бывшего вратаря команды, Сергея Чепчугова.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Не самым интенсивным получился первый тайм. ЦСКА предсказуемо владел инициативой и в концовке тайма превратил перевес в ней в результат. СКА временами неплохо огрызается, но супермоментов у гостей точно не было.
'45+1
Звучит свисток на перерыв.
'45
Минуту добавил арбитр к первому тайму.
'44
Двух защитников прошёл Влашич и пробил по воротам с левой ноги — значительно выше ворот, сорвался удар.
'42
Отодвинули игру от своей штрафной хабаровчане и держат мяч в центре поля. Но продвинуться дальше возможности пока что не видно.
'39
'37
Очередная масштабная атака ЦСКА, теперь уже у Влашича удар не получился.
'34
VAR проверил падение Сигурдссона — пенальти не был назначен.
'32
Снег падает всё сильнее. Уже и на скорости движения мяча это сказывается.
'29
Обосновались возле чужой штрафной московский «армейцы». Сверхопасных моментов нет, но в оборону гостей они держат в большом напряжении.
'27
Зайнутдинов получает мяч от Дзагоева и бьёт немного выше дальней «девятки».
'24
Ахметов мог бы пробить в касание перед штрафной — но не смог подстроиться и лишь отдал неудачную передачу.
'23
Барков самую малость не успел к мячу и не смог замкнуть заброс в штрафную.
'21
Марио почти от вратарской прострелил на ногу Сигурдссону — тот несильно пробил. Точно в руки Сугробова.
'18
Неудачно вынес мяч защитник СКА — мяч влетел в Шкурин. Но всё же выносом мяча гостями закончился этот момент.
'15
Дзагоев нашёл момент для удара — но мяч срезался с ноги и ушёл намного выше ворот.
'13
Базелюк бьёт по воротам из-за штрафной — точно в руки Акинфееву.
'11
Отличный контрвыпад выдали гости, и только Базелюк своим последним пасом всё испортил.
'10
Ахметов забросил мяч в штрафную — Сигурдссон не смог толком пробить. На добивании оказался Дивеев, но его удар был заблокирован.
'8
Игра перешла в центр поля. Много борьбы, обилие небольших стычек — при этом ни одна из команд не доходит до ворот.
'5
Спокойно протекает игра в первые минуты. Хабаровчане уверенно себя чувствуют.
'3
Вот и ЦСКА провёл первую атаку. Шкурин из-за пределов штрафной пробил в нижний левый угол — Сугробов, голкипер СКА, справился с ударом.
'3
В непростых погодных условиях проходит игра — довольно сильный снег идёт.
'1
На первой же минуте нанесли первый удар гости — Брагин пробил в ближний угол, но мяч прошёл рядом со штангой.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Игроки выходят на поле.
'0
Болельщики ЦСКА приготовили большой баннер в честь Евгения Гинера — президент ЦСКА управляет командой уже 20 лет.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.