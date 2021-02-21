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ЦСКА СКА-Хабаровск

ЦСКА раскатал армейцев из Хабаровска и вышел в 1/4 финала Кубка

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 2:0.
1/8 финала  |   21 февраля 14:30   |  закончен
ЦСКА
2:0
СКА-Хабаровск
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Ахметов 39'
Влашич 66'
Брагин 52'
Назаров 80'
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Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
42 (з)   Георгий Щенников
2 (з)   Марио Фернандес
7 (п)   Ильзат Ахметов 39'
19 (п)   Бактиёр Зайнутдинов 73'
10 (п)   Алан Дзагоев 54'
17 (п)   Арнор Сигурдссон 73'
8 (п)   Никола Влашич 66'
99 (н)   Илья Шкурин
50 (в)   Владимир Сугробов
15 (з)   Кирилл Суслов 75'
31 (з)   Кирилл Большаков
5 (з)    Эммерсон
90 (п)   Никита Безлихотнов
20 (п)   Кирилл Колесниченко
33 (п)   Ираклий Квеквескири 70'
24 (п)   Максим Мартусевич
19 (н)   Владислав Брагин 52'
92 (н)   Дмитрий Барков
11 (н)   Константин Базелюк
Запасной состав
45 (в)   Данила Боков
5 (з)   Виктор Васин
62 (з)   Вадим Карпов
98 (п)   Иван Обляков 54'
22 (п)   Константин Марадишвили
71 (п)   Наир Тикнизян
88 (п)   Эмиль Бохинен
20 (п)   Константин Кучаев
32 (н)   Хосе Саломон
9 (н)   Фёдор Чалов 73'
11 (н)   Чидера Эджуке 73'
93 (в)   Алексей Городовой
77 (з)   Евгений Назаров 70' 80'
35 (з)   Василий Илик
9 (п)   Святослав Георгиевский 75'
72 (п)   Андрей Батютин
18 (п)   Даниил Иванков
8 (п)   Артемий Малеев
10 (п)   Владислав Никифоров
30 (н)   Юрий Першин
Трансляция
С начала С конца
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'90+6
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — и интрига в этот момент умерла. После удаления ни одного нормального момента не создали игроки СКА. ЦСКА же доминировал до последней минуты, забил второй гол и много раз мог довести счёт до разгрома — но не сложилось.
Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится новой жеребьёвкой.
А наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!
'90+5
Всё, матч окончен!
'90+4
Рондон отдал мяч Чалову — и Фёдор пробил по центру ворот. Снова Владимир Сугробов на месте.
'90+2
С острого угла пробил Рондон — мяч на трибуны полетел.
'90+1
Марадишвили здорово пробил по воротам из-за штрафной — Сугробов на месте. Наверняка голкипер хабаровской команды претендует на звание игрока матча.
'90
Четыре минуты добавил Казарцев ко второму тайму.
'88
СКА заработал опасный штрафной. Барков оказался первым на мяче, но пробить не смог.
'87
Всё ближе к голу Рондон. Низом прокатил он мяч мимо Сугробова — и мяч предательски прошёл рядом с дальней штангой, с внешней стороны.
'86
Классно обыгрались Рондон и Эджуке — Чидера в итоге вышел один на один, но пробил выше.
'85
Последняя замена ЦСКА — Марадишвили вышел вместо Влашича.
'84
И Влашич, и Ахметов могли пробить с хороших позиций — но показалось, что они вообще хотели завести мяч в ворота. Удара так и не получилось.
'82
Да, было положение «вне игры».
'82
Вот и Эджуке забил свой гол — но из положения «вне игры». Хотя VAR проверяет этот момент.
'80
Назаров сбивает уходящего по флангу Щенникова. Это жёлтая.
'78
Ещё один хороший момент мог получить Рондон — но не обработал мяч с навесной передачи.
'76
Что творит Сугробов! Влашич получил мяч от Эджуке и хлёстко пробил — вратарь СКА отбил точно на ногу Рондону, но и после его удара спас ворота!
'73
Зайнутдинов отправляется отдыхать, вместо него вышел Эджуке.
'73
Двойная замена у ЦСКА. Чалов выходит вместо Сигурдссона.
'72
Сугробов два раза подряд спасает свою команду! Зайнутдинов добивал в рамку без вратаря — но защитник СКА Суслов выносит мяч с «ленточки»!
'70
Назаров заменил Базелюка. Никакне проявил себя воспитанник ЦСКА сегодня.
'70
Двойную замену делает Юран. Першин вышел вместо Квеквескири.
'69
Вновь Сугробов спасает свою команду, а на добивании Обляков не попадает в пустые ворота — перекладина!
'68
У Рондона удал не получился. На отскоке вновь пробил Влашич, но теперь низом, и Сугробов без особых проблем забрал мяч.
'66
Гол! Влашич удваивает преимущество ЦСКА! Зайнутдинов выкатил мяч на хорвата, который обработал мяч и с правой ноги идеально пробил в дальний верхний угол.
'65
А снег усилился уже настолько, что даже на телекартинке видна постоянная рябь. И на качестве игры это не может не сказываться.
'62
Редкий выход гостей в атаку завершился неудачным прострелом — мяч спокойно забрал Акинфеев.
'59
Снова Влашич в центре внимания — на него был заброс, но к мячу Никола немного не успел. В прочем, ЦСКА в большинстве и теперь постоянно находится в атаке.
'57
Перспективная атака ЦСКА завершилась досадным фолом Влашича на линии чужой штрафной. Фол получился довольно грубым — но обошлось без предупреждения.
'54
Рондон дебютирует за ЦСКА в официальном матче, заменив Илью Шкурина.
'54
Двойная замена у ЦСКА. Обляков выходит вместо Дзагоева.
'52
После подсказки судей VAR жёлтая карточка Брагина превратилась в красную — прямой ногой шёл он в Марио. К счастью, защитник ЦСКА пострадал не сильно и продолжит игру.
'50
Брагин очень жёстко сбивает Фернандеса. И это первая жёлтая карточка в матче.
'48
Болельщики ЦСКА вывесили ещё один небольшой баннер — в поддержку бывшего вратаря команды, Сергея Чепчугова.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Не самым интенсивным получился первый тайм. ЦСКА предсказуемо владел инициативой и в концовке тайма превратил перевес в ней в результат. СКА временами неплохо огрызается, но супермоментов у гостей точно не было.
'45+1
Звучит свисток на перерыв.
'45
Минуту добавил арбитр к первому тайму.
'44
Двух защитников прошёл Влашич и пробил по воротам с левой ноги — значительно выше ворот, сорвался удар.
'42
Отодвинули игру от своей штрафной хабаровчане и держат мяч в центре поля. Но продвинуться дальше возможности пока что не видно.
'39
Гол! Открывает счёт ЦСКА! Не получился удар у Шкурина, однако после пары рикошетов мяч выкатился на ногу Ахметову — и он в касание пробил из-за штрафной в дальний угол!
'37
Очередная масштабная атака ЦСКА, теперь уже у Влашича удар не получился.
'34
VAR проверил падение Сигурдссона — пенальти не был назначен.
'32
Снег падает всё сильнее. Уже и на скорости движения мяча это сказывается.
'29
Обосновались возле чужой штрафной московский «армейцы». Сверхопасных моментов нет, но в оборону гостей они держат в большом напряжении.
'27
Зайнутдинов получает мяч от Дзагоева и бьёт немного выше дальней «девятки».
'24
Ахметов мог бы пробить в касание перед штрафной — но не смог подстроиться и лишь отдал неудачную передачу.
'23
Барков самую малость не успел к мячу и не смог замкнуть заброс в штрафную.
'21
Марио почти от вратарской прострелил на ногу Сигурдссону — тот несильно пробил. Точно в руки Сугробова.
'18
Неудачно вынес мяч защитник СКА — мяч влетел в Шкурин. Но всё же выносом мяча гостями закончился этот момент.
'15
Дзагоев нашёл момент для удара — но мяч срезался с ноги и ушёл намного выше ворот.
'13
Базелюк бьёт по воротам из-за штрафной — точно в руки Акинфееву.
'11
Отличный контрвыпад выдали гости, и только Базелюк своим последним пасом всё испортил.
'10
Ахметов забросил мяч в штрафную — Сигурдссон не смог толком пробить. На добивании оказался Дивеев, но его удар был заблокирован.
'8
Игра перешла в центр поля. Много борьбы, обилие небольших стычек — при этом ни одна из команд не доходит до ворот.
'5
Спокойно протекает игра в первые минуты. Хабаровчане уверенно себя чувствуют.
'3
Вот и ЦСКА провёл первую атаку. Шкурин из-за пределов штрафной пробил в нижний левый угол — Сугробов, голкипер СКА, справился с ударом.
'3
В непростых погодных условиях проходит игра — довольно сильный снег идёт.
'1
На первой же минуте нанесли первый удар гости — Брагин пробил в ближний угол, но мяч прошёл рядом со штангой.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Игроки выходят на поле.
'0
Болельщики ЦСКА приготовили большой баннер в честь Евгения Гинера — президент ЦСКА управляет командой уже 20 лет.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.