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Трансляция
С конца
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19:05
Матч начнется в 19.30 мск.
19:00
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».