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Московское дерби в Кубке: «Динамо» бьется со «Спартаком». LIVE

Кубок России. 1/8 финала. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

В матче 1/8 финала Кубка России проходит московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   20 февраля 19:30   |  Матч не начался
Динамо М
0:0
Спартак М
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья:
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Трансляция
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19:05

Матч начнется в 19.30 мск.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».