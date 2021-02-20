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Зенит Арсенал

Сомнительный пенальти: «Зенит» вылетел из Кубка России

«Зенит» проиграл «Арсеналу» в Кубке России по футболу

В матче 1/8 финала Кубка России петербургский «Зенит» принимал тульский «Арсенал» и, потерпев поражение, сложил с себя полномочия обладателя трофея. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   20 февраля 17:00   |  закончен
Зенит
1:2
Арсенал
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Кузяев 19'
Ракицкий 24'
Крапухин 86'
Оздоев 89'
Панченко 25'
Бауэр 27'
Бауэр 37' (пен)
Панченко 71'
Кангва 76'
Григалава 89'
Нигматуллин 90+5'
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Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
15 (з)   Вячеслав Караваев
44 (з)   Ярослав Ракицкий 24'
6 (з)   Деян Ловрен
18 (п)   Юрий Жирков
14 (п)   Далер Кузяев 19'
17 (п)   Андрей Мостовой
27 (п)   Магомед Оздоев 89'
19 (п)   Алексей Сутормин
20 (п)    Вендел
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Артур Нигматуллин 90'
90 (з)   Александр Довбня 71'
8 (з)   Гиа Григалава 89'
4 (з)   Роберт Бауэр 27' 37'
5 (з)   Тарас Бурлак
20 (п)   Горан Чаушич
10 (п)   Эванс Кангва 76'
70 (п)   Георги Костадинов
7 (п)   Александр Ломовицкий
13 (н)   Кирилл Панченко 25' 71'
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
71 (в)   Даниил Одоевский
4 (з)   Данил Круговой
54 (з)   Саба Сазонов
75 (з)   Сергей Чибисов
2 (з)   Дмитрий Чистяков
94 (з)   Данила Хотулёв
21 (п)   Александр Ерохин
62 (п)   Максим Левин
36 (н)   Станислав Крапухин 86'
92 (н)   Даниил Шамкин
93 (н)   Михаил Погорелов
36 (в)   Михаил Левашов
50 (в)   Егор Шамов
14 (з)   Анри Хагуш
23 (п)   Игорь Горбатенко 71'
44 (п)   Кингз Кангва
11 (п)   Сергей Ткачёв
18 (п)   Валерий Громыко
82 (п)   Даниил Хлусевич
21 (п)   Игорь Коновалов
28 (п)   Владислав Пантелеев
Трансляция
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'90+6
Финальный свисток! «Арсенал» в 1/8 Кубка России сенсационно переиграл «Зенит» — 2:1. Туляки пропустили первыми, но за счёт волевых качеств смогли добиться победы! Команда Дмитрия Парфёнова выбивает из турнира действующего обладателя Кубка России! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
'90+5
Нигматуллин слишком долго готовил удар от ворот, за что и получил жёлтую карточку.
'90+4
Дзюба от линии чужой штрафной головой скинул мяч на ход Крапухину, но тот упустил шанс на удар!
'90+2
Круговой с левого фланга загрузил мяч в штрафную «Арсенала», Ерохин высоко выпрыгнул и пробил головой — мимо ничьей!
'90+1
Круговой в питерской штрафной на грани с фолом атаковал Ткачёва!
'90+1
Пять минут добавлено ко второму тайму!
'90
Ткачёв вместо Панченко — ход Парфёнова!
'89
Оздоев откровенно в корпус сыграл Костадинову — ещё одно предупреждение для «Зенита».
'88
Круговой слева доставил мяч в штрафную гостей, но Горбатенко там всё подчистил.
'86
Крапухин рванул к подбору в штрафной «Арсенала», но не успел к мячу, заехав с прямой ноги в Горбатенко — жёлтая карточка!
'85
Не без сумбура гости отбили атаку соперника — Дзюба забрался в офсайд.
'83
Кингз Кангва заменил Ломовицкого!
'81
Мостового сняли с игры. Ерохин вышел на концовку второго тайма!
'79
Провели туляки позиционную атаку, но пролезть в чужую штрафную не удалось.
'77
Дмитрий Парфёнов лишнего наговорил на тренерском мостике, за что получил предупреждение.
'76
Кангва наиграл на свой «горчичник»! Рефери здорово запоминает все прошлые мелкие фолы!
'75
Вмешался VAR в голевую атаку «Арсенала», отменив взятие ворот! Офсайд определён!
'74
Ломовицкий в контратаке подхватил мяч, далее выполнил разрезающую передачу через центр, Луценко ворвался в штрафную и хладнокровно пробил точно в цель!
'73
И ещё одна перестановка хозяев. Круговой заменил Жиркова.
'72
Ответ «Зенита». Крапухин вместо Кузяева.
'72
Довбня покинул поле. Горбатенко вошёл в игру.
'71
Панченко за грубый подкат против Жиркова получил жёлтую карточку.
'69
Не спешат наставники команд использовать замены.
'67
Вышли гости в контратаку усилиями Ломовицого, далее последовала подача к углу штрафной, откуда Луценко пробил под перекладину — Лунёв дотянулся до мяча!
'65
Нигматуллин не решился забирать мяч в руки, выбрав игру кулаками во вратарской «Арсенала»!
'64
Вендел выполнил наброс на дальнюю штангу, Мостовой в касание пытался скинуть мяч во вратарскую, но и тут туляки сработали надёжно в обороне.
'62
Панченко сам разогнал атаку гостей по центру, далее после двух прострелов от Кангва получил шанс на удар из центра питерской штрафной, но пробил крайне неудачно!
'60
Нигматуллин чётко сыграл на выходе из ворот, забрав мяч в руки после навеса Ракицкого.
'59
«Зенит» проводит затяжные позиционные атаки, но банально сбивается на фланговые подачи, с которыми «Арсенал» разбирается.
'57
Ракицкий издали нанёс подготовленный удар — Нигматуллин справился с мячом!
'55
Жирков сделал мягкий заброс в район вратарской «Арсенала», но у Дзюбы вместо удара головой получилась скидка.
'53
Жирков успел к передаче в лицевую, прострелил на ближний угол вратарской, но там туляки сыграли внимательно по позиции.
'51
Момент! Ломовицкий выиграл верх и нанёс удар головой из центра штрафной хозяев — рядом со штангой!
'50
Ловрен совершил длинную передачу в направлении Дзюбы, но тому не удалось принять мяч в штрафной гостей.
'49
Сутормин головой пытался сделать скидку на Дзюбу — не прошла задумка!
'47
Караваев прочитал отскок мяча к 11-метровой отметке, но в касание пробил выше ворот «Арсенала»!
'46
Стартовал второй тайм нашего матча! Никаких замен!
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В пером тайме «Зенит», использовав ошибку вратаря, открыл счёт, а «Арсенал» на это ответил двумя голами — 1:2! Все забитые мячи получились со стандартных положений: угловой, штрафной, пенальти! С нетерпением ждём второй тайм кубкового матча!
'45+1
Одна минута компенсирована к первому тайму. Оздоев прошёл по центру и выстрелил из-за тульской штрафной — неточно!
'45
Оздоев с левого фланга закрутил мяч в штрафную гостей, но Дзюба вновь не зацепился за момент.
'43
Григалава, разозлившись, решился на удар с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше ворот «Зенита».
'41
Дзюба не смог выиграть позицию у штрафной «Арсенала», сфолив на Григалаве.
'39
Бурлак принял на себя опасный удар из центра штрафной — Караваев вывел Кузяева на завершение атаки!
'37
ГОЛ! Бауэр чётко пробил с 11-метровой отметки, направив мяч в нижний угол ворот!
'35
Довбня совершил подачу в штрафную «Зенита», Луценко здорово выпрыгнул и пробил головой — Ловрен подстраховал «ленточку», но подыграл себе рукой! Пенальти!
'34
Вендел сделал обостряющую передачу к штрафной «Арсенала», но Сутормина подвела обработка мяча.
'32
Ракицкий совершил очередную подачу со стандартного положения в чужую штрафную, но мяч нашёл голову Григалавы.
'30
Не удалось «канонирам» задержаться на чужой половине поля, но после потери мяча гости быстро вернулись в оборону.
'28
Оздоев пошёл в грубый подкат против Кангва, но рефери этот момент прозевал.
'27
Бауэр за грубый фол на Кузяеве получил жёлтую карточку!
'26
Предварительно записали мяч на Панченко, но не исключено, что перепишут на автогол Оздоева.
'25
ГОЛ! Разыграли туляки стандарт, Панченко нанёс удар, а мяч рикошетом от Оздоева отправился в ворота!
'24
Ракицкий заработал жёлтую карточку за грубую игру — первое предупреждение в матче.
'24
Ракицкий блокировал Панченко на подступах к штрафной «Зенита» — ещё один опасный стандарт!
'22
Вендел нанёс удар с подбора, но в гостевой створ мяч не полетел!
'20
Панченко подобрал мяч в штрафной «Зенита» и пробил с острого угла — мимо!
'19
ГОЛ! Ракицкий от угла поля исполнил подачу в тульскую штрафную, Ловрен пробил головой, Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках, позволив Кузяеву добавить из вратарской!
'18
Ломовицкий неудачно исполнил штрафной удар — мяч попал в питерскую стенку!
'17
«Арсенал» получил право на опасный стандарт — в нескольких метрах от штрафной «Зенита»!
'15
Дзюба нарушил правила в атаке, но не согласился с решением рефери, высказав своё недовольство.
'13
Жирков потерял мяч на левом краю атаки — Бауэр грамотно сыграл по позиции.
'11
Луценко в прыжке пытался пяткой нанести удар, но мяч попал в прижатую руку Ракицкого!
'10
Лайнсмен остановил позиционную атаку «Зенита», зафиксировав положение вне игры у Кузяева.
'8
Право на угловой получили питерцы, но подача Ракицкого в штрафную не привела к моменту у ворот Нигматуллина.
'6
«Зенит» с первых минут встречи забрал мяч под свой контроль.
'4
Мостовой по центру пытался пролезть в штрафную «Арсенала», но нарвался на коллективный отбор.
'2
Кузяев обострял атаку «Зенита» прострелом к воротам, но Костадинов разрядил обстановку, выбив мяч за штрафную.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Зенит» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.