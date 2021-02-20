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Трансляция
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'90+6
Финальный свисток! «Арсенал» в 1/8 Кубка России сенсационно переиграл «Зенит» — 2:1. Туляки пропустили первыми, но за счёт волевых качеств смогли добиться победы! Команда Дмитрия Парфёнова выбивает из турнира действующего обладателя Кубка России! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
'90+5
'90+4
Дзюба от линии чужой штрафной головой скинул мяч на ход Крапухину, но тот упустил шанс на удар!
'90+2
Круговой с левого фланга загрузил мяч в штрафную «Арсенала», Ерохин высоко выпрыгнул и пробил головой — мимо ничьей!
'90+1
Круговой в питерской штрафной на грани с фолом атаковал Ткачёва!
'90+1
Пять минут добавлено ко второму тайму!
'90
'89
'88
Круговой слева доставил мяч в штрафную гостей, но Горбатенко там всё подчистил.
'86
'85
Не без сумбура гости отбили атаку соперника — Дзюба забрался в офсайд.
'83
'81
'79
Провели туляки позиционную атаку, но пролезть в чужую штрафную не удалось.
'77
Дмитрий Парфёнов лишнего наговорил на тренерском мостике, за что получил предупреждение.
'76
'75
Вмешался VAR в голевую атаку «Арсенала», отменив взятие ворот! Офсайд определён!
'74
Ломовицкий в контратаке подхватил мяч, далее выполнил разрезающую передачу через центр, Луценко ворвался в штрафную и хладнокровно пробил точно в цель!
'73
'72
'72
'71
'69
Не спешат наставники команд использовать замены.
'67
Вышли гости в контратаку усилиями Ломовицого, далее последовала подача к углу штрафной, откуда Луценко пробил под перекладину — Лунёв дотянулся до мяча!
'65
Нигматуллин не решился забирать мяч в руки, выбрав игру кулаками во вратарской «Арсенала»!
'64
Вендел выполнил наброс на дальнюю штангу, Мостовой в касание пытался скинуть мяч во вратарскую, но и тут туляки сработали надёжно в обороне.
'62
Панченко сам разогнал атаку гостей по центру, далее после двух прострелов от Кангва получил шанс на удар из центра питерской штрафной, но пробил крайне неудачно!
'60
Нигматуллин чётко сыграл на выходе из ворот, забрав мяч в руки после навеса Ракицкого.
'59
«Зенит» проводит затяжные позиционные атаки, но банально сбивается на фланговые подачи, с которыми «Арсенал» разбирается.
'57
Ракицкий издали нанёс подготовленный удар — Нигматуллин справился с мячом!
'55
Жирков сделал мягкий заброс в район вратарской «Арсенала», но у Дзюбы вместо удара головой получилась скидка.
'53
Жирков успел к передаче в лицевую, прострелил на ближний угол вратарской, но там туляки сыграли внимательно по позиции.
'51
Момент! Ломовицкий выиграл верх и нанёс удар головой из центра штрафной хозяев — рядом со штангой!
'50
Ловрен совершил длинную передачу в направлении Дзюбы, но тому не удалось принять мяч в штрафной гостей.
'49
Сутормин головой пытался сделать скидку на Дзюбу — не прошла задумка!
'47
Караваев прочитал отскок мяча к 11-метровой отметке, но в касание пробил выше ворот «Арсенала»!
'46
Стартовал второй тайм нашего матча! Никаких замен!
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В пером тайме «Зенит», использовав ошибку вратаря, открыл счёт, а «Арсенал» на это ответил двумя голами — 1:2! Все забитые мячи получились со стандартных положений: угловой, штрафной, пенальти! С нетерпением ждём второй тайм кубкового матча!
'45+1
Одна минута компенсирована к первому тайму. Оздоев прошёл по центру и выстрелил из-за тульской штрафной — неточно!
'45
Оздоев с левого фланга закрутил мяч в штрафную гостей, но Дзюба вновь не зацепился за момент.
'43
Григалава, разозлившись, решился на удар с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше ворот «Зенита».
'41
Дзюба не смог выиграть позицию у штрафной «Арсенала», сфолив на Григалаве.
'39
Бурлак принял на себя опасный удар из центра штрафной — Караваев вывел Кузяева на завершение атаки!
'37
'35
Довбня совершил подачу в штрафную «Зенита», Луценко здорово выпрыгнул и пробил головой — Ловрен подстраховал «ленточку», но подыграл себе рукой! Пенальти!
'34
Вендел сделал обостряющую передачу к штрафной «Арсенала», но Сутормина подвела обработка мяча.
'32
Ракицкий совершил очередную подачу со стандартного положения в чужую штрафную, но мяч нашёл голову Григалавы.
'30
Не удалось «канонирам» задержаться на чужой половине поля, но после потери мяча гости быстро вернулись в оборону.
'28
Оздоев пошёл в грубый подкат против Кангва, но рефери этот момент прозевал.
'27
'26
Предварительно записали мяч на Панченко, но не исключено, что перепишут на автогол Оздоева.
'25
'24
'24
Ракицкий блокировал Панченко на подступах к штрафной «Зенита» — ещё один опасный стандарт!
'22
Вендел нанёс удар с подбора, но в гостевой створ мяч не полетел!
'20
Панченко подобрал мяч в штрафной «Зенита» и пробил с острого угла — мимо!
'19
'18
Ломовицкий неудачно исполнил штрафной удар — мяч попал в питерскую стенку!
'17
«Арсенал» получил право на опасный стандарт — в нескольких метрах от штрафной «Зенита»!
'15
Дзюба нарушил правила в атаке, но не согласился с решением рефери, высказав своё недовольство.
'13
Жирков потерял мяч на левом краю атаки — Бауэр грамотно сыграл по позиции.
'11
Луценко в прыжке пытался пяткой нанести удар, но мяч попал в прижатую руку Ракицкого!
'10
Лайнсмен остановил позиционную атаку «Зенита», зафиксировав положение вне игры у Кузяева.
'8
Право на угловой получили питерцы, но подача Ракицкого в штрафную не привела к моменту у ворот Нигматуллина.
'6
«Зенит» с первых минут встречи забрал мяч под свой контроль.
'4
Мостовой по центру пытался пролезть в штрафную «Арсенала», но нарвался на коллективный отбор.
'2
Кузяев обострял атаку «Зенита» прострелом к воротам, но Костадинов разрядил обстановку, выбив мяч за штрафную.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Зенит» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.