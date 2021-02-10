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Аталанта Наполи

Миранчук в шаге от финала. «Аталанта» против «Наполи». LIVE

Кубок Италии. Полуфинал. «Аталанта» — «Наполи». ОНЛАЙН

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Наполи». Первый поединок завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 2-й матч  |   10 февраля 22:45   |  Матч не начался
Аталанта
0:0
Наполи
Стадион «Атлети Адзурри», Бергамо | Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)
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Трансляция
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22:20

Встреча начнется в 22.45 мск.

22:15

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Наполи». Первая игра завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.