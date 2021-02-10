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Трансляция
С конца
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22:20
Встреча начнется в 22.45 мск.
22:15
В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Наполи». Первая игра завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.