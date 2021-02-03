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Наполи Аталанта

Миранчук в Кубке Италии: «Аталанта» в гостях у «Наполи». LIVE

Кубок Италии. Полуфинал. «Наполи» — «Аталанта». ОНЛАЙН

В полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» принимает «Аталанту» Алексея Миранчука. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/2 финала. 1-й матч  |   03 февраля 22:45   |  Матч не начался
Наполи
0:0
Аталанта
Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь | Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
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Трансляция
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22:20

Матч начнется в 22.45 мск.

22:15

В полуфинальном матче Кубка Италии по футболу «Наполи» принимает «Аталанту» Алексея Миранчука. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.