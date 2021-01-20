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Трансляция
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22:35
Матч начнется в 23.00 мск.
22:30
В матче за Суперкубок Италии сразятся туринский «Ювентус» и неаполитанский «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.