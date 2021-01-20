Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Ювентус Наполи
Фрагмент матча «Ювентус» — «Наполи» Twitter
Фрагмент матча «Ювентус» — «Наполи»

На кону трофей: «Ювентус» и «Наполи» бьются за Суперкубок. LIVE

Суперкубок Италии. «Ювентус» — «Наполи». ОНЛАЙН

В матче за Суперкубок Италии по футболу встречаются принципиальные соперники — туринский «Ювентус» и неаполитанский «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   20 января 23:00   |  Матч не начался
Ювентус
0:0
Наполи
Стадион «Мапей - Читта-дель-Триколоре», Реджо-нель-Эмилия | Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
22:35

Матч начнется в 23.00 мск.

22:30

В матче за Суперкубок Италии сразятся туринский «Ювентус» и неаполитанский «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.