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Трансляция
С конца
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19:35
Начало встречи запланировано на 20.00 мск.
19:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».