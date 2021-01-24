Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Манчестер Юнайтед Ливерпуль

Испытание для Клоппа: «Ливерпуль» бьется с «Ман Юнайтед». LIVE

Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   24 января 20:00   |  Матч не начался
Манчестер Юнайтед
0:0
Ливерпуль
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:35

Начало встречи запланировано на 20.00 мск.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».