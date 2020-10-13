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Последний шаг на Евро: Россия обыгрывает Латвию. LIVE

Евро-2021. Группа 5. 10-й тур. Латвия U21 — Россия U21. ОНЛАЙН

Сборные Латвии и России встречаются в матче отборочного этапа молодежного чемпионата Европы — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Группа 5. 1-й тур  |   13 октября 17:00   |  1 тайм
Латвия U21
0:1
Россия U21
Стадион «Сконто», Рига | Главный судья: Роомер Тараев (Эстония)
Соловейчик 7'
Озолиньш 24'
Голубев 16'
Кучаев 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Нилс Пуриньш
3 (з)   Даниэль Балодис
13 (з)   Эмиль Бирка
5 (з)   Иво Минкевичс
10 (п)   Янис Гринберг
6 (п)   Рихард Озолиньш 24'
14 (п)   Алексей Савельев
8 (п)   Владислав Соловейчик 7'
7 (п)   Дмитрий Зеленков
21 (н)   Каспар Кокин
11 (н)   Максим Тонышев
12 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Павел Маслов
4 (з)   Роман Евгеньев
2 (п)   Наяир Тикнизян
6 (п)   Артём Голубев 16'
17 (п)   Вячеслав Грулёв
8 (п)   Константин Кучаев 28'
19 (п)   Даниил Лесовой
10 (п)   Иван Обляков
21 (п)   Данил Глебов
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
1 (в)   Вячеслав Кудрявцев
22 (з)   Роберт Кипст
18 (з)   Дмитрий Литвинский
4 (з)   Роберт Вейп
15 (п)   Эдуард Дашкевич
20 (п)   Кристерс Лусиньш
17 (п)   Даниил Скопенко
16 (п)   Ренарс Варслава
19 (п)   Кристерс Чударс
1 (в)   Иван Ломаев
5 (з)   Данил Круговой
14 (з)   Станислав Магкеев
20 (з)   Алексей Татаев
7 (п)   Александр Ломовицкий
13 (п)   Денис Макаров
18 (п)   Даниил Уткин
22 (н)   Иван Игнатьев
11 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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Перерыв

Сборная России играет с заметным преимуществом и — главное — усилиями Константина Кучаева уже открыла счет, а значит подопечных Михаила Галактионова от выхода на молодежный Евро отделяет 45 минут + добавленное игрового времени!

'45+2

Россия провела компенсированное время в атаке, но ничего не создала. Свисток на перерыв от эстонского арбитра.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'43

Практически без мяча хозяева поля сегодня, а российские футболисты неспешно готовят со своей половины поля позиционную атаку. Правда, в центре случается потеря, и Каспар Кокин устремился вперед за мячом после проникающей передачи, однако два защитника нашей команды сомкнулись и не пустили форварда. Он упал перед штрафной, но фола не было.

'41

Промахивается латвийский защитник по мячу головой после высокой подачи, но и российские футболисты не успели сориентироваться.

'40

Еще один угловой зарабатывает сборная России, все увеличивая давление.

'38

Обляков на фланге сфолил, пытаясь обокрасть неудачно обрабатывавших мяч латвийцев.

'36

Ожесточенная идет борьба на половине поля сборной Латвии, и в итоге подопечные Галактионова отвоевывают себе мяч.

'33

Грулев подобрал сброшенный ему на ногу защитником латвийцев мяч, вывел его из штрафной, смещаясь в центр и плотно приложился по воротам — немного не попал.

'32

Чалов обыгрывает перед штрафной соперника и наносит дальний удар — мяч застревает в трафике.

'30

Россияне не думают останавливаться, зарабатывают угловой, разыгрывают его, но до удара все же не доводят.

'28

Отличная комбинация сборной России на левом фланге. Чалов зацепился спиной к воротам у линии штрафной, помучил защитника дриблингом, отпасовал чуть назад Лесовому, который пяткой скинул Тикнизяну под подачу, а Кучаев эффектно замкнул навес!

'28

ГООООООООООООООООООООООЛ! Константин Кучаев — 0:1!

'25

Из сложного положения Чалов попробовал уложить мяч в ворота, положив корпус, но в створ не попал.

'23

Латвийский голкипер пошел на выход в собственной штрафной и по дороге смял Кучаева. Арбитр подумал, но пенальти не поставил.

'21

Даниил Лесовой решился на дальний удар — слишком высоко.

'19

Галактионову, кстати, есть кем усилить игру. В запасе и краснодарцы Даниил Уткин с Магомед-Шапи Сулеймановым, и Даниил Круговой из «Зенита», и «железнодорожник» Станислав Магкеев, и принадлежащий «Спартаку» Александр Ломовицкий, и Денис Макаров с Иваном Игнатьевым, представляющие казанский «Рубин».

'18

Большей частью по-прежнему игра на латвийской половине поля проходит. Но пока маловато остроты у нашей команды.

'16

Листопад сегодня намечается — Артем Голубев в подкате рубанул соперника на фланге на чужой половине поля, пытаясь сыграть в мяч, и тоже получил желтую карточку.

'15

Наяир Тикнизян обокрал капитана хозяев Даниэля Балодиса в центре поля, тот его тут же схватил руками, завалил на газон и получил желтую карточку.

'13

Сборная Латвии ничего не собирается дарить российской команде и держится довольно уверенно. Организованная, собранная команда, готовая ждать своего шанса.

'11

Молодежная сборная России уверенно контролирует территорию и мяч.

'9

Угловой ни к чему не привел.

'8

С Лесовым все в порядке, а подопечные Галактионова со штрафного закинули мяч в чужую штрафную, где Грулев едва не затолкал его в ближнем бою. Все же успел защитник подставить ногу, и мяч ушел на угловой.

'7

Довольно долго оказывают помощь Лесовому. Не поднимается пока динамовец.

'6

Владислав Соловейчик жестко сбил на фланге Лесового. Это желтая карточка.

'4

А вот и момент хозяев! Забросили мяч в российскую штрафную, Кокин выиграл забег на скорость у защитников, и бил с ходу из неплохой позиции — над перекладиной!

'2

Первую интересную атаку проводят футболисты сборной России. Латвийские защитники вынесли мяч после прострела Лесового, который прорвался по краю на скорости.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

16:55

Сегодняшнюю встречу обслуживает эстонская бригада арбитров во главе с Роомером Тараевым.

16:50

Нашей команде остается последний шаг для выхода на молодежный Евро. Мы вполне могли рассчитывать на квалификацию со второго места, но после осечки лидировавшей Польши в Сербии нас гарантированно выводит в финальную часть победа в сегодняшнем поединке. Ничья же позволит точно сыграть на Евро в случае любой осечки поляков, которым играть еще две встречи.

16:45

А вот стартовый состав главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова:

Максименко — Тикнизян, Маслов, Евгеньев, Голубев, Грулев, Лесовой, Глебов, Обляков, Кучаев, Чалов.

16:40

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого выставили наши соперники, молодженая сборная Латвии:

Пуриньш — Балодис, Минкевич, Бирка, Гринбергс, Савельев, Соловейчик, Зеленков, Тонишев, Озолиньш, Кокин.

16:35

Начало матча запланировано на 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча последнего тура отборочного этапа молодежного чемпионата Европы-2021, в котором встречаются сборные Латвии и России.