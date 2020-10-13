Латвия U21

Практически без мяча хозяева поля сегодня, а российские футболисты неспешно готовят со своей половины поля позиционную атаку. Правда, в центре случается потеря, и Каспар Кокин устремился вперед за мячом после проникающей передачи, однако два защитника нашей команды сомкнулись и не пустили форварда. Он упал перед штрафной, но фола не было.