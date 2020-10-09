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Отбор на Евро U21: Россия разрывает Эстонию. LIVE

Евро U21. Квалификация. Россия — Эстония. ОНЛАЙН

В отборочном матче к чемпионату Европы по футболу U21 встречаются молодежные сборные России и Эстонии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа 5. 1-й тур  |   09 октября 18:00   |  2 тайм
Россия U21
4:0
Эстония U21
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Виллота 8' (авт)
Кучаев 13'
Чалов 21' (пен)
Чалов 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Роман Евгеньев 46'
3 (з)   Павел Маслов
21 (п)   Данил Глебов
6 (п)   Артём Голубев
17 (п)   Вячеслав Грулёв
8 (п)   Константин Кучаев 13'
19 (п)   Даниил Лесовой
10 (п)   Иван Обляков
2 (п)   Наяир Тикнизян
9 (н)   Фёдор Чалов 21' 40'
1 (в)   Карл Валлнер
13 (з)   Расмус Саар
2 (з)   Марккус Сеппик
18 (з)   Магнус Виллота 8'
5 (з)   Майро Мийл
23 (п)   Хенри Вяля
7 (п)   Артур Ульянов 46'
10 (п)   Михкель Ярвисте
4 (н)   Стен Рейнкорт
16 (н)   Кристьян Каск
9 (н)   Martin P?rn
Запасной состав
12 (в)   Александр Максименко
20 (з)   Алексей Татаев 46'
16 (з)   Никита Калугин
5 (з)   Данил Круговой
14 (з)   Станислав Магкеев
18 (п)   Даниил Уткин 8'
13 (п)   Денис Макаров
22 (н)   Иван Игнатьев
11 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
12 (в)   Кристен Лапа
6 (з)   Дааниэл Маанас
3 (з)   Алекс Роосалу
20 (п)   Никита Комиссаров
19 (п)   Рейнхард Реймаа
14 (н)   Раймонд Эйно 46'
15 (н)   Маттиас Мяннилаан
17 (н)   Йоонас Соомре
11 (н)   Карл-Рудольф Ыйгус
Трансляция
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'46
Ульянов и Пярн заменены у гостей.
'46
Татаев и Уткин вошли в игру.
'46
Двойную замену провела сборная России. Кучаев и Евгеньев не вышли на второй тайм.
'45
Прозвучал свисток на перерыв! Российская молодёжная сборная за первый тайм отправила четыре безответных мяча в гостевые ворота — 4:0. Всё началось с автогола капитана сборной Эстонии, далее Кучаев отметился прицельным ударом, а дубль Чалова окончательно закрепил преимущество хозяев. По исходу, пожалуй, вопросов нет.
'45
Рейнкорт добился своего, пробив в створ из пределов штрафной — Сафонов на месте!
'44
Эстонцы чуть осмелели к перерыву матча, проведя пару атак, но без какого-либо изящества.
'42
Прошёл заброс в штрафную хозяев, Рейнкорт опередил Маслова, но уже удар в касание опасным не вышел.
'40
ГОЛ! Тикнизян слева отдал передачу в центр штрафной, где Чалов здорово поймал мяч на ногу, пробив с лёта точно в ближний угол ворот — голкипер даже не дёрнулся! Дубль Фёдора!
'38
Сразу пять эстонских игроков оказались в штрафной сборной России — помог стандарт, но после подачи к воротам удар у Рейнкорта не получился.
'37
Мяч побывал на половине поля хозяев, Рейнкорт попытался навязать борьбу Маслову, но толкнул того в спину — фол.
'35
У Глебова не получился точным удар с подбора от радиуса штрафной — мяч прокатился в пару метрах от штанги.
'34
Лесовой получил мяч на левом краю штрафной, сместился в центр и пробил по воротам — Валлнер справился!
'33
Российский корнер прервал свисток арбитра — фол в атаке зафиксирован.
'32
Грулёв подобрал мяч у радиуса чужой штрафной и нанёс удар — мимо!
'31
Продолжают гости много фолить. Не за горами первая карточка.
'29
Через пас Облякова низом разыграли россияне очередной угловой, мяч добрался до линии штрафной, но Голубев не сумел вложиться в удар.
'27
Всё больше пошло свистков от рефери — эстонцы не успевают за соперником.
'25
Обляков со стандарта исполнил аккуратный заброс в штрафную, Чалов откликнулся на эту задумку, но с лёта по мячу не попал!
'23
Эстонцы получили возможность подержать мяч, но дальше центра поля продвинуться у гостей не получается.
'21
ГОЛ! Чалов уверенным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам!
'20
Пенальти назначен в ворота сборная Эстонии! Усмотрел рефери игру рукой!
'19
Можно было и третий забивать, но Тикнизян выполнил пас чуть не в ногу Кучаеву!
'18
Успели эстонцы блокировать удар Грулёва из пределов штрафной. Далее россияне разыграли два угловых, но пользы из них извлечь не удалось.
'16
Обляков от угла поля доставил мяч в чужую штрафную, Евгеньев высоко выпрыгнул, но пробить головой ему не позволили.
'15
Ничего не меняется на поле. Продолжает сборная России проводить затяжные позиционные атаки.
'13
ГОЛ! Лесовой слева отпасовал в штрафную, Обляков пяткой изящно скинул Кучаеву, который плотным ударом в касание направил мяч в ворота!
'12
Эстонцы вынуждены всё ниже садиться в оборону — заставляют россияне прибегать к такой тактике.
'10
Сборная России продолжает атаковать. Помощь соперника — это хорошо, но можно и самим забить.
'8
ГОЛ! Обляков с разворота исполнил навес на дальнюю штангу, Грулёв головой сделал скидку во вратарскую, где Виллота влез в эпизод, срезав мяч в свои ворота! Автогол капитана сборной Эстонии!
'7
Грулёву позволили пробить головой из центра штрафной — голкипер, вроде, контролировал ситуацию, но мяч всё равно чиркнул по перекладине!
'6
Обляков протащил мяч в штрафную гостей, далее попытался прострелить во вратарскую, но голкипер ногой удачно сыграл на перехвате! Засчитаем за полумомент!
'4
Лесовой на хорошей скорости ушёл в лицевую, но уже передача в центр штрафной не стала серьезной проблемой для обороны сборной Эстонии.
'2
Чалов попытался пробить головой из пределов гостевой штрафной, но в борьбе не получилось направить мяч в створ.
'1
Дан свисток к началу матча! Эстонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Россия U21 — Эстония U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.