Россия U21

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Трансляция
С конца
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'46
'46
'46
'45
Прозвучал свисток на перерыв! Российская молодёжная сборная за первый тайм отправила четыре безответных мяча в гостевые ворота — 4:0. Всё началось с автогола капитана сборной Эстонии, далее Кучаев отметился прицельным ударом, а дубль Чалова окончательно закрепил преимущество хозяев. По исходу, пожалуй, вопросов нет.
'45
Рейнкорт добился своего, пробив в створ из пределов штрафной — Сафонов на месте!
'44
Эстонцы чуть осмелели к перерыву матча, проведя пару атак, но без какого-либо изящества.
'42
Прошёл заброс в штрафную хозяев, Рейнкорт опередил Маслова, но уже удар в касание опасным не вышел.
'40
'38
Сразу пять эстонских игроков оказались в штрафной сборной России — помог стандарт, но после подачи к воротам удар у Рейнкорта не получился.
'37
Мяч побывал на половине поля хозяев, Рейнкорт попытался навязать борьбу Маслову, но толкнул того в спину — фол.
'35
У Глебова не получился точным удар с подбора от радиуса штрафной — мяч прокатился в пару метрах от штанги.
'34
Лесовой получил мяч на левом краю штрафной, сместился в центр и пробил по воротам — Валлнер справился!
'33
Российский корнер прервал свисток арбитра — фол в атаке зафиксирован.
'32
Грулёв подобрал мяч у радиуса чужой штрафной и нанёс удар — мимо!
'31
Продолжают гости много фолить. Не за горами первая карточка.
'29
Через пас Облякова низом разыграли россияне очередной угловой, мяч добрался до линии штрафной, но Голубев не сумел вложиться в удар.
'27
Всё больше пошло свистков от рефери — эстонцы не успевают за соперником.
'25
Обляков со стандарта исполнил аккуратный заброс в штрафную, Чалов откликнулся на эту задумку, но с лёта по мячу не попал!
'23
Эстонцы получили возможность подержать мяч, но дальше центра поля продвинуться у гостей не получается.
'21
'20
Пенальти назначен в ворота сборная Эстонии! Усмотрел рефери игру рукой!
'19
Можно было и третий забивать, но Тикнизян выполнил пас чуть не в ногу Кучаеву!
'18
Успели эстонцы блокировать удар Грулёва из пределов штрафной. Далее россияне разыграли два угловых, но пользы из них извлечь не удалось.
'16
Обляков от угла поля доставил мяч в чужую штрафную, Евгеньев высоко выпрыгнул, но пробить головой ему не позволили.
'15
Ничего не меняется на поле. Продолжает сборная России проводить затяжные позиционные атаки.
'13
'12
Эстонцы вынуждены всё ниже садиться в оборону — заставляют россияне прибегать к такой тактике.
'10
Сборная России продолжает атаковать. Помощь соперника — это хорошо, но можно и самим забить.
'8
'7
Грулёву позволили пробить головой из центра штрафной — голкипер, вроде, контролировал ситуацию, но мяч всё равно чиркнул по перекладине!
'6
Обляков протащил мяч в штрафную гостей, далее попытался прострелить во вратарскую, но голкипер ногой удачно сыграл на перехвате! Засчитаем за полумомент!
'4
Лесовой на хорошей скорости ушёл в лицевую, но уже передача в центр штрафной не стала серьезной проблемой для обороны сборной Эстонии.
'2
Чалов попытался пробить головой из пределов гостевой штрафной, но в борьбе не получилось направить мяч в створ.
'1
Дан свисток к началу матча! Эстонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Россия U21 — Эстония U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.