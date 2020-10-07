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Трансляция
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'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме турецкая сборная по игре ничем не уступала статусной немецкой команде. Гости даже больше имели подходов к воротам Лено, но не хватало завершающего штриха — прицельного удара по воротам. Хозяева же реализовали свой момент в компенсированное время — Дракслер не простил соперника за провал в обороне, 1:0.
'45+1
'45
Сборная Германии провела атаку через центр, но пас к штрафной пришёлся в офсайд.
'43
Продолжают турки неплохо держать мяч. Рюдигер прервал прострел в немецкую штрафную.
'41
Гюнок грубо ошибся в передаче, подарив мяч за штрафной Брандту, тот сразу отдал Вальдшмидту, который уже нанёс удар — исправился турецкий кипер!
'39
Сборная Германии в высокий прессинг пошла, но соперник хладнокровно через короткий пас вышел из обороны.
'37
Не удалось немцам выйти в быструю контратаку — подвела одна из передач.
'35
Калдырым не согласился с решением рефери, который заметил фол, но за удар Хасана после свистка карточки не последовало.
'33
Дракслер от угла поля выполнил подачу в район вратарской, но там турки разобрались, выбив головой мяч подальше от ворот.
'32
Йокушлу не подобрал ногу для удара по воротам, а прострел на угол немецкой вратарской смотрелся остро!
'31
Караджа вновь получил по ногам! Не церемонятся с ним сегодня немецкие футболисты — Нойхайс «постарался» на этот раз.
'29
Лено пришлось за своей штрафной играть по мячу, прерывая заброс из глубины.
'27
Дракслер скинул мяч к линии штрафной, откуда Брандт в касание пробил под ближнюю штангу — Гюнок справился! Далее прострел через турецкую вратарскую, который оказалось некому замкнуть!
'25
Интересно разыграли турки стандартное положение с забросом в штрафную, но у Туфана не получился удар с лёта!
'23
'22
Эмре Джан с правого фланга исполнил навес в турецкую штрафную, где Шульц мяч принял и пробил со второго касания — мимо ближнего угла ворот!
'21
Немецкую атаку остановил свисток рефери — Хаверц попался в турецкую офсайдную ловушку.
'20
Сработал турецкий высокий прессинг, после которого Язиджи пробил низом из-за штрафной — Лено на месте!
'18
'16
Хаверц от лицевой прострелил на ближнюю штангу, где Демирал грудью сыграл на перехвате.
'14
Провалились немцы в обороне! Прошла передача в штрафную на свободного Язиджи, но тот пробил крайне неудачно!
'12
Язиджи со стандарта прострелил к воротам, где турки не подстроились под удар, но успел Караджа к подбору — Джан блокировал мяч!
'11
Рюдигер в метре от края немецкой штрафной прихватил Караджа за футболку — опасный стандарт!
'10
Дракслер неплохо скинул мяч в центр турецкой штрафной, но Вальдшмидта к удару не допустили.
'8
Турки вышли в контратаку правым флангом, но пас Язиджи в штрафную соперник перехватил.
'6
Гюнок потащил опасный удар Вальдшмидта из центра штрафной! Дракслер успел к добиванию из вратарской, но при этом залез в положение вне игры.
'5
Сборная Германии начинает настраивать свою позиционную атаку.
'3
Сборная Турции левым краем пробует атаковать. Прошла передача в немецкую штрафную, но Караджа до мяча не дотянулся.
'1
Дан свисток к началу матча! Немцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Турция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.