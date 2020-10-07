'45+1

Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме турецкая сборная по игре ничем не уступала статусной немецкой команде. Гости даже больше имели подходов к воротам Лено, но не хватало завершающего штриха — прицельного удара по воротам. Хозяева же реализовали свой момент в компенсированное время — Дракслер не простил соперника за провал в обороне, 1:0.